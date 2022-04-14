FB發佈帖文煽惑針對警方　岑敖暉承認藐視法庭　被判囚6周

高等法院於2019年頒令禁止在網上傳播煽動暴力資訊，正因初選案被還押的區議員岑敖暉涉在Facebook發佈有關周梓樂逝世的帖文，煽惑針對警方的暴力，違反禁制令。岑早前承認行為屬藐視法庭，法官今日（14日）判刑時認同，文章煽惑對警方的憎恨，及縱容向警方使用暴力，甚至使用炸彈、槍械，情節嚴重，但接納岑已有悔意、知錯，他真誠地就違反禁令向法庭致歉，判他囚6周。雖然律政司要求索取逾29萬訟費，但法官考慮到岑的財政狀況等，判他只需付2.5萬訟費。



原告律政司司長，答辯人岑敖暉。案情指，岑於2020年5月8日在Facebook發佈一篇名為「周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年」，而有關文章翌日在網媒香港獨立媒體刊登，而律政司指文章煽惑針對警方的暴力，涉違反禁制令。

岑敖暉早前承認藐視法庭 今被判囚6周。(資料圖片)

接納岑現已感後悔 相信其致歉

法官高浩文認為，涉案文章煽惑對警方的憎恨，及縱容向警方使用暴力，甚至使用炸彈、槍械，情節嚴重，而且岑直至本案法律程序開展前都未有刪去文章，認為他未有及時減低文章所帶來的影響。

不過，法官接納他現時已感到後悔，亦相信他真誠地就違反禁令向法庭致歉，以及他並不支持暴力，並已知錯。

法官不認同岑有監用區議員身份 但認為他負有公眾責任 猶如「KOL」

雖然律政司代表指，岑當時為區議員，其行為同涉濫用其身份，法官不認同情況涉及濫用區議員身分，但同意他身為區議員，負有公眾責任及影響力，猶如「KOL」，應該要留意自己行為所帶來的影響。

法官認同他曾真心服務社區，相信岑已有所轉變，考慮所有情況後，決定判他監禁6周。雖然律政司要求索取逾29萬訟費，但考慮到岑的財政狀況等，決定只判岑要支付2.5萬訟費。

案件編號：HCMP1158/2021