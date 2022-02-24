涉提供虛假外訪行程離港　許智峯被控藐視法庭　官押後裁決

前民主黨立法會議員許智峯，因涉及多案被控。而他於2020年獲法庭批准因公務離港，前往丹麥後宣佈流亡。律政司指許提供虛假資料，誤導警方以為他會回港面對審訊，控告許4項藐視法庭罪，案件今(24日)在他缺席下，在高等法院處理。律政司一指，許在離港前兩個月已有相關計劃，而他聲稱的外訪行程，屬子虛烏有。法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁定。

申請人為律政司司長，答辯人為許智峯。

許智峯離港前因涉及屯門搶手機案、立法會內會衝突案、立法會二讀和三讀國歌法時抗議，被控《立法會（權力及特權）條例》藐視罪等多罪。許就多案均獲准保釋，並於2020年11月，獲法庭批准更改保釋條件，可因公務離港。惟許於同月離港前往丹麥，於同年12月宣布不再回港。

律政司因此控告許藐視法庭罪，指他違反保釋條件，缺席聆訊，並在離港前提供錯誤或誤導的資訊，令警方以為他會回港受審。

律政司一方面指 許智峯得知案件進度 但未作回應

律政司一方今陳詞指，雖然許今日未有出席聆訊，但認為法庭應繼續處理案件。律政司一方解釋，已就是次藐視法庭案件，向許提供相關的法律文件，亦告知對方聆訊的日期，但許都未有回應。同時，許在Facebook貼文，提及刑事藐視法庭案件，並有相關法律文件的照片。律政司一方直指，許得知案件的進度，並有超過4個月準備，但他放棄抗辯的權利。

律政司一方續指，許向警方提出虛假資料，以逃離本港，而他早於2020年9月已有相關計劃。律政司一方指，根據代表許的律師行的信件，他聲稱受邀外訪，並將於2020年12月初返港。而警方向許索取行程的資料時，代表律師行則提供相關行程。

最終，許於11月30日離港，但他於12月3日在Facebook貼文，稱「正式宣布流亡」。

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丹麥政客在Facebook貼文承認 許的行程屬虛假

對於許聲稱就氣候變化而到丹麥外訪，但律政司一方指，丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard其後在Facebook貼文，承認該行程屬虛假。律師司一方並提供單程機票文件，顯示許的家人於2020年12月初，乘搭飛機離港。

律政司一方指，許提供虛假的資料，以逃離香港，阻礙其被控的案件進行，要求法庭判許罪成。律政司一方又透露，許涉及的案件，現時只有一宗已排期審訊。

案件編號：HCMP 830/2021