瑪嘉烈醫院誤送肝癌漢到新冠病房　妻斥院方無通知　女兒僅五月大

瑪嘉烈醫院周四（14日）晚上通報一則醫療失誤，一名37歲肝癌男病人，11日從英國抵港後送院，被錯誤送到新冠病毒確診病房，與其他確診病人同一病格，院方13日才發現出錯，安排病人到獨立病房。

事主的太太陳女士，接受《香港01》訪問時表示，醫院從未與她聯絡，直至看新聞才得悉事件，擔心丈夫情況惡化。她去年與丈夫到英國探親，發現懷孕後在當地誕下女兒，一直計劃禁飛令解除後回港，想不到丈夫上月確診末期肝癌，於是馬上回港醫治，五個月大的女兒在英國由其他人照顧。

醫管局承認溝通不足，現已安排腫瘤科醫生跟進。



▼轉房後情況▼



與確診病人同房三日 現時檢測陰性

根據醫管局通報，一名37歲患有肝細胞癌的男病人，4月11日由英國抵港。病人在航班上報稱不適，抵港後由救護車送到瑪嘉烈醫院治理，抵達急症室後，向醫生表示右腹痛，過去幾日曾發燒。由於病人有外遊記錄，醫生遂安排病人接受獨立隔離治療及檢測，之後被送往一個新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格。

病房職員在4月13日上午核對資料時，發現病人的檢測結果實為陰性，立即安排病人調往單人病房獨立隔離，再兩次檢測結果均為陰性，病人目前情況穩定，被列為密切接觸者，院方向病人致歉。

包括英國在內的九國禁飛令，4月1日解除。（資料圖片 / 余俊亮攝）

英國探親遇禁飛令 女兒剛出生始發現肝癌末期

陳女士說，去年與丈夫到英國探望親友，在當地發現懷孕，之後誕下女兒，現時五個月大。她說無計劃移民，一直等待禁飛令解除後回港。

她的丈夫3月初不適求醫，之後在當地確診肝癌末期，希望回港得到更適切治療，「先生情況好差，要坐輪椅，上到飛機已經好犀利。我一個人湊不到兩個人回來，女兒在英國由朋友們照顧。」

瑪嘉烈醫院急症室。（資料圖片 / 賴俊傑攝）

斥院方無交代 看新聞才知悉

陳女士的丈夫在回港的飛機上腹痛，所以一下飛機就被安排送院，她則在酒店隔離，一直以為丈夫可以得到腫瘤醫生診治，想不到被送入新冠病人的病房。她哽咽說，擔心丈夫感染新冠病毒，成致命一擊，因為此前看到新聞，當局有公布不少死亡個案本身患有癌症。

「醫院無告訴我丈夫被送錯確診病房，我看新聞才知道。」陳女士接受《香港01》訪問，氣憤地表示，曾收過醫院電話，查問丈夫飛機上的情況，但無交代送錯病房，看新聞才知悉事件。

她昨日與丈夫通電話，引述丈夫指不知被安排轉病房原因，「他還很奇怪，為何可以入獨立病房。還說之前住大房，有好多病人，房間有臭味。」

今年2月中疫情最嚴重時，瑪嘉烈醫院曾有病人在戶外等候。（資料圖片 / 余俊亮攝）

腹脹惡化 憂女兒失去父親

陳女士說近日丈夫有腹水，腹脹情況惡化，「回香港就是想積極治療，就算醫不好都可以見見家人。現在非常擔心感染新冠病毒，唔想個女咁細個就冇咗爸爸。」

陳女士希望院方交代，為何無通知家人，過去幾日有無安排腫瘤科醫生診症或治療。

醫管局認溝通不足

醫管局發言人指，該名病人留院期間，醫院已安排腫瘤科醫生跟進病人，並向病人解釋其情況及安排合適的治療， 病人目前情況穩定。

醫院今日（15日）已約見病人及家屬，就病人早前被誤送新冠病房再作詳細解釋，以及在過程中溝通不足，對病人和家屬帶來的影響致歉，醫院在會面中亦再次解釋病人的情況及其治療方案。