37歲肝癌漢英國抵港送瑪嘉烈　無確診誤送隔離病房　列密切接觸者

再有無染疫病人遭送至隔離病房與確診患者同病格！瑪嘉烈醫院誤將非確診病人送往新冠病房。瑪嘉烈醫院表示，一名37歲有肝細胞癌的男病人本周一（11日）由英國抵港，他在航班上報不適並經救護車送往該院治理，因曾發燒及有外遊記錄被送往獨立隔離病房，惟院方其後誤將他送入新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格，院方至昨日（13日）才發現他檢測為陰性。病人目前檢測仍為陰性，現時情況穩定，被列為密切接觸者，醫院就事件致歉。



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入院時報稱右腹痛、曾發燒

瑪嘉烈醫院表示，該名37歲病人送抵該院急症室後，曾向醫生表示右腹痛，過去幾日曾發燒。由於病人有外遊記錄，醫生遂安排病人接受獨立隔離治療及檢測。病人當日被送往一個新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

入院第三天始發現陰性 現列密切接觸者

病房職員在昨日上午核對資料時，才發現病人的檢測結果實為陰性，當時已在該新冠病房與確診病人同房兩天，院方已立即安排病人調往單人病房獨立隔離。院方再次為病人再次安排檢測，兩次結果均為陰性，病人目前情況穩定，被列為密切接觸者，醫院會密切監察其健康狀況。

瑪嘉烈醫院致歉

瑪嘉烈醫院稱非常關注事件，已向受影響病人致歉，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，會檢視病人入院流程及加強溝通。

今次已是近日第二宗同類事件，醫管局周三(13日)公布，伊利沙伯醫院發生送錯病人事故，該院安排一名居於安老院舍、新冠病毒檢測呈陰性的79歲女病人轉院時，誤將病人送往亞博館新冠治療中心，病人在亞博館內逗留一小時後，職員方知誤送。病人其後獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療，現被列作密切接觸者，檢測結果仍為陰性，按規定要檢疫7日。