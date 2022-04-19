4.19起向長者派快測包　僅限會員？陽性點申報？　一文睇埋派發點

政府今日（19日）起，向60歲及以上長者免費派發快速測試包，鼓勵他們自行檢測，派發地點涵蓋680個長者服務單位，包括地區康健中心、長者健康中心、長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位等，長者會員每次可領取5個快速測試，當局亦隨套裝附上「大字版」、圖文並茂的使用須知，指導長者做快測。

不過，有關中心均以會員制營運，未會員可否領取？領取一次後，有需要時可否再領取多一套？長者一旦驗出對病毒呈陽性，卻不懂申報該怎麼辦？《香港01》整理一系列資料，解答一眾長者的難題。



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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．60歲及以上長者可以到哪裏領取快速測試包？

五類衞生署和社會福利署轄下的設施，明日起將會向60歲及以上長者會員或服務使用者派發快速測試包，涵蓋680個服務點，當中包括：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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．若有需要長者並非有關服務單位的會員，該怎麼辦？

食衞局表示，派發對象主要是服務單位下的慣常服務對象／會員，惟有需的非會員長者，若要取用快速測試包，仍會彈性處理，強調已預留足夠數量，到5月底再檢討派發程序。當局又指，派發快測的計劃是鼓勵性和自願性，並無就此訂下目標，強調領取快測的長者要善用和適用，若對病毒呈陽性要申報。

▼2019 冠狀病毒病快速抗原測試套裝使用須知（長者版）▼



．快速測試包包括甚麼物資？

快速測試包除了有檢測劑外，亦會有一份特別為長者而設計的使用須知，政府表示，有關須知的字體會較大、圖文並茂，指導長者進行快速測試，以及如何尋求協助。

．長者若在快速測試後發現陽性，但不懂上網呈報，該怎麼辦？

食物及環境衞生表示，快速測試呈陽性結果的人士，應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。長者若使用網上申報系統時遇上困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



另外，食衞局又指今次的派發計劃並非一次性，計劃涵蓋的680個服務點內的職員，會透過與長者會員的平常關係、不時與他們見面的機會，關心他們有沒有做快測，亦可即場給予意見，形容較一次過派的效果更好。

▼4月15日 觀塘翠屏邨翠桃樓圍封檢測▼



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．長者每次可以領取多次個快速測試？派發期內可否再領？

長者暫定每次可以領取5個快速測試包，有需要可以再到相關服務點再取，當局表示，有關服務點是採用會員制的方式，為長者服務，故長者領取快速測試包前，職員會關心有闔會員的使用情況、有沒有使用到快速測試，以及陽性後有沒有呈報，形容是「整套服務」，可讓市民更善用到快速測試套裝。

▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼

