復活節假最後一日　西貢人流絡繹不絕　有康復者稱已免疫不怕出遊

復活節一連四日長假期踏入最後一日，西貢碼頭今早（18日）人流絡繹不絕，但不算太擠擁，有船家稱人流較首日假期明顯減少。



有帶同寵物前來西貢的市民指，因已接種疫苗，早前亦曾確診，自覺已免疫，不怕出來走動，四日假期中有三日均有出遊，不過，見到各處人流多，他坦言擔心疫情反彈，故會做好防疫措施。



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西貢碼頭今早人流絡繹不絕，不少父母帶同子女出遊。有在碼頭擺檔的船家則指，假期首日西貢遊人數量明顯有所增加，但到第二日起已開始回落，今早來查詢及購票船票的人亦較昨日同一時段減少。

人流雖然相對減少，但在碼頭附近的酒樓、食肆及咖啡店，大多數都仍要等位，中午時份有咖啡店門外更一度有近30人排長龍等位；而西貢碼頭旁的士站，今早更一度有逾50人排隊候車，不少是前往行山或露營的人士。

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西貢人流增多 有市民擔心疫情反彈

特意帶同寵物前來西貢散步的吳先生表示，四日長假期中有三日也有出遊，去過欣澳及西貢，今日已是假期內第二次來西貢，感覺人流較上次來訪時多。吳先生續指由於已接種疫苗，在2月亦曾染疫，稱「覺得自己免疫咗」，出來走動應無大問題，不過，眼見西貢人流增多，加上防疫措施即將放寬，擔心疫情反彈，現時即使外出亦有做好防疫措施，戴好兩重口罩及經常消毒雙手。

提到政府派發的5000元消費券，吳先生認為「好過無」，剛好能補貼到疫情期間買快測劑及其他抗疫物資的支出。

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張先生與太太帶同就讀幼稚園的兒子來西貢，夫妻倆經過售賣造型氣球的攤檔，特意為兒子購買蜘蛛俠造型的氣球。張兒生的兒子抱著氣球，表示外出遊玩很開心。

張先生說，因為擔心疫情，自第五波疫情爆發以來，一家人絕少外出，即使遇上一連四日的長假期，亦只是於今日與家人作短暫外遊。

羅先生指四日假期少出遊是因為怕人多。（李澤彤攝）

已接種三劑疫苗市民不擔心外遊增加染疫風險

與朋友一同前往露營的羅先生亦表示，一連四日假期未有到處遊玩，但他表示並非因為擔心疫情，只是怕多人，而決定今日去露營純粹因為「咁啱夾到時間」。羅先生指現時仍有限聚令，會選擇人少的地方搭帳篷。至於政府派發的消費券，羅先生指尚未用完，但大部分都會用在購買露宿用品。

結伴出遊的李先生及梁先生說，此前三日假日均要工作，到今日放假才相約行山，兩人均已接種三劑疫苗，不擔心出遊會增加染疫風險，並稱早已預料今日西貢人流會較多。

李先生跟梁先生指假期仍雖工作，最後一日假期才有空行山。（李澤彤攝）

西貢居民指假日人流急增影響生活 希望遊人減少湧到該區

居於西貢的鍾先生提到，西貢人流每逢假日都會增加，復活節的四日假期亦不例外。鍾先生續指，西貢遊人突然增加對生活有影響，「例如等車等好耐，餐廳好多人。」他坦言希望假日少些遊人湧到西貢。