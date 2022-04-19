3男涉向小學女生淋紅液　控方指被告曾在校外徘徊　及買汽水走水

小學女生上學時，突遭男子淋潑紅色液體，事後揭其外公亦疑因生意糾紛，曾遭人毆打至肋骨骨折。3名男子涉曾襲擊女童及其家人等被控，案件今(19日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，在女童遇襲的早上，3名被告曾在女童就讀的小學外徘徊，其中一名被告當日較早前更曾到訪附近的一間麥當奴，並要求一隻紙杯但不果，最後買了一杯中杯汽水但「走水」，店員見他堅持，最後免費給了他一隻紙杯。



3名被告：李培耀（27歲，倉務員 ）、張富傑（31歲，無業）及陳效智（45歲，無業）。3人被控於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X。首被告另被指於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，非法及惡意令X的鍾姓外祖父身體受嚴重傷害，以及襲擊X的母親。

控方開案陳詞指，女童X的外公姓鍾，是一名商人，他與一些內地人曾經就追討公司欠債而發生糾紛。

女童外公亦曾遇襲至肋骨骨折

外公於2020年9月30日行經火炭禾寮坑外時，突然被3名男子圍堵，當中包括首被告，外公被3男腳踢肋骨及腹部，同行的X母遂指著首被告說：「你做咩呀。」X母說罷亦被推了左肩一下，之後3名男子逃去。外公遇襲後肋骨骨折、左手肘擦傷、左腳扭傷等。

女童X上學途中被淋紅液

同年10月22日，女童X乘校車返學，她落校步行往學校途中，次被告突然走向她，並將紙杯內一些紅色液體潑向X的書包及校服令X受驚，校巴司機嘗試下車追截次被告但不果。X被潑液體後，沒有感到痕癢或痛楚，但左下肢有紅色液體污潰。

第三被告曾在麥當奴要求紙杯

控方指，女童X被潑液前，3名被告曾在X所讀小學外徘徊，第3被告並曾到附近一間麥當勞店，並向店員要求要一隻中裝空杯，店員以公司政策為由拒絕，第3被告繼而提出買中裝汽水而不要汽水，店員在第3被告堅持下，終給了他一個中裝空杯。

有鑒於3人的行為，控方指3人有共同目的行事，目的為襲擊X。

案件編號：DCCC371/2021