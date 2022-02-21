前港腳卓耀國認淋紅油收數　求情稱有球會有意下季聘用　判囚4月

前香港足球代表隊成員卓耀國涉與女友淋紅油收數，二人早前承認14項刑事毀壞罪。辯方今日（21日）求情指，卓耀國仍靠足球維生，球會有意在下個賽季聘用他，望法庭輕判，但裁判官指本案與其早前的觀塘案件性質相似，終判他監禁4個月。



兩名被告：卓耀國（26歲）及歐陽倩瑩（18歲，女）。二人被指於2021年1月23日至2月16日期間，分別在港島華富邨、石排灣邨、利東邨等多個地方的單位淋紅色油漆，女被告參與其中2次事件，早前已被判感化1年。

卓另在觀塘法院因刑毀案被判感化及要接受戒毒治療，但卻因再被驗出體內有毒品及違反感化而被判監3個月，他就該案已刑滿出獄。

辯方承認判社會服務令不合適，但本案的社會報服令報告顯示被告的毒理測試呈陰性，望法庭再索報告，又指被告仍靠足球維生，而球會有意在下個賽季聘用他，望法庭輕判。

案件編號：ESCC366/2021

卓耀國的足球生涯。（詳看下圖)