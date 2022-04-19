《蘋果日報》前主筆申保被拒　官指其影響力大　仍有平台可登文章

前《蘋果日報》英文版執行總編輯兼主筆馮偉光（筆名盧峯)，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等罪，馮去年向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰今(19日)頒發判辭，解釋理據。法官指，《蘋果日報》在台灣仍繼續運作，加上馮的影響力，又引述控方所言，指馮可輕易利用台灣的平台繼續刊登煽動文章，認為他仍有方法繼續從事危害國安的行為。



律師指馮赴英為籌備出版著作

代表馮的代表大律師指，馮雖然是離港前在機場被捕，但他當時是有回程的機票，將會於同年8月底返港，顯示他無意潛逃。他的英國之旅，是要籌備出版其著作。

月入10萬不能控制刊登文章不合邏輯

其代表大律師又指，《蘋果日報》英文版的讀者不多，網上版本刊登什麼文章，是由編輯部決定，馮無法控制。惟法官指，馮月入10萬元，若指他不能控制網上版本刊登的文章，說法不合邏輯。

指馮仍具影響力

法官又指，《蘋果日報》在台灣仍繼續運作，加上馮的影響力，馮可輕易利用台灣的平台繼續刊登煽動文章。考慮馮和律政司提供的文件，引述律政司代表早前的陳詞指，馮作為英文版執行總編輯，其影響力大，有方法繼續從事危害國安的行為。

案件編號：HCCP 678/2021

《蘋果日報》多名前高層被控。(詳見下圖)