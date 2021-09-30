《蘋果日報》6前高層涉違國安法　下月交付高院程序　被告續還柙

有26年歷史的《蘋果日報》今年6月停刊，其6名前高層包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》總編輯羅偉光，及3間相關公司等，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今日（30日）在西九龍裁判法院再提堂。案件將會轉交高等法院處理，案件押後至10月12日以進行交付程序，6名蘋果前高層均沒有保釋申請，押後期間要繼續還押。



全部被告分兩案提告。首案涉及被告張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）及三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

+ 1

控罪指，他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另案涉及前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光及楊清奇，4人同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

他們被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

案件編號：WKCC2379、2879/2021