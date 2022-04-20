31歲男收兩萬元與內地孕婦假結婚　「太太」來港分娩穿煲囚11個月

一名31歲男子於19年收受20,000元報酬，與一名內地孕婦在香港「假結婚」，協助該孕婦在私家醫院取得「預約分娩服務證明書」。該孕婦於2020年嘗試入境產子時，入境事務處對其婚姻真確性存疑，拒絕其入境並展開調查。該男子最後被控作出虛假法定聲明的罪名，周三（19日）在沙田裁判法院承認有關控罪，判監禁11個月。



一名男子於19年收受20,000元報酬，與一名內地孕婦在香港結婚，從而協助該孕婦在私家醫院取得「預約分娩服務證明書」，被判監禁11個月。（鄭子峰攝/資料圖片）

案情透露，31歲的男被告於2019年7月與一名內地孕婦在香港假結婚，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」以便在港分娩。該名內地孕婦於2020年1月試圖入境香港產子時，入境處就其來港目的向她及被告作進一步詢問。由於入境處對該人士的婚姻真確性存疑，拒絕該名內地孕婦入境並展開調查。該名內地孕婦最終未能入境香港產子。

在調查期間，被告承認收取港幣兩萬元為報酬，在中介人的安排下與該名內地孕婦「假結婚」，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」以便在港分娩。入境處正繼續調查其他涉案人士。

入境處發言人表示，入境處非常關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況。會致力於出入境管制站阻截未有預約分娩服務的非本地孕婦，另一方面採取有力的執法行動，以打擊違反入境條例的非本地孕婦及教唆者。發言人警告，根據《刑事罪行條例》，任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可處監禁兩年。