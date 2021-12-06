陸委會擬修例承認兩岸同性婚姻　強化人流管理杜絕假結婚

在台灣，大陸委員會周日（5日）發布新聞稿，預告修正兩岸人民關係條例，將使台灣人與陸籍之同性伴侶法律適用結果趨同，避免產生對境外同性伴侶歧視性之對待。



陸委會表示，至於國人關切的兩岸人員往來安全管理問題，基於國安考量，移民署會依法進行面談嚴格查核，把關杜絕跨境假結婚影響台灣社會安全與安定。



台灣已於2019年通過同性婚姻合法化，但台灣人的港澳和大陸配偶受兩岸條例等限制，仍無法在台成立正式婚姻關係。司法院2月底通過《涉外民事法律適用法》第46條修正草案，規定只要一方是台灣籍人士，可以在台灣同性結婚，草案目前已送立法院審議。修法通過後未來香港、澳門、日韓的跨境同性伴侶就可以順利登記結婚。但中國大陸同性伴侶則未在此列。

對於兩岸同性伴侶在台婚姻登記問題，陸委會近日預告修正《兩岸人民關係條例》，表示兩岸條例準用涉民法（涉外民事法律適用法）後，將使台灣人與陸籍之同性伴侶法律適用結果趨同，避免產生對境外同性伴侶歧視性之對待。

陸委會在5日晚間的新聞稿中表示，兩岸條例民事章選法規定迄今已近30年未全面檢討修正，隨著全球化趨勢，兩岸條例民事章選法規定，已不足因應當前時空環境及實務需求。

陸委會說，鑑於兩岸條例第41條至第62條民事章之選法規定，於1992年立法時參考涉民法的規定，逐一在兩岸條例明定對應條文，但涉民法已於2010年大幅修正，造成涉外及涉陸的民事事件選法差異日趨擴大，已影響司法審判實務適用法律困擾，更影響國人處理民事私法關係的複雜性。

其中有關兩岸同性伴侶在台婚姻登記問題，陸委會表示，考量涉民法已因應司法院釋字第748號解釋及其施行法修正，兩岸條例準用涉民法後，將使我國人與境外不承認同婚國家（或中國大陸籍）之同性伴侶法律適用結果趨同，避免產生對境外同性伴侶歧視性的對待。

陸委會稱，有關兩岸同性伴侶的入境事由、面談程序及其他強化管理事項，後續所涉及的相關法令及行政配套措施，政府各有關機關已召開多次會議研商，請國人及社會安心。

此次修法還涉及強化性別平權與兒童權利保護，並增加社會新型態商務交易法律關係的選法規定，如智慧財產權、商品製造人等特殊侵權責任。