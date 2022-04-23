新冠藥物｜當局購預防抗體　供長期病患　輝瑞口服藥可降八成死亡

本港第五波疫情逾118萬人染疫，醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢周五（22日）表示，當局已購入首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld，將針對免疫能力差的長期病患者使用。

而早前購入的兩款口服藥物，輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）和默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），成效顯著，死亡率分別降低八成和四成，且副作用輕微。曾德賢呼籲患者，尤其是確診長者及高危人士，應盡早就醫，才能及時得到藥物治療。



阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld。（阿斯利康圖片）

首批190劑阿斯利康 為預防抗體藥物

曾德賢表示，當局已購入預防190劑阿斯利康的預防性抗體藥物，目前只是首批，因此數量不多，並主要針對免疫能力差的長期病患使用，稍後會繼續與藥廠商討後續購買事宜。

本港臨床數據 輝瑞、默沙東降死亡率八成、四成

至於本港現時已有的兩款口服藥，曾德賢指出，根據《新英格蘭醫學》雜誌顯示，在發病的三日內服用輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid），降低醫院及死亡風險率達到89%，而五日內服用亦達到88%，病毒載量減逾80%；在發病的5日內服用默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），降低醫院及死亡風險率達到30%，病毒載量減逾60%。

根據瑪嘉烈醫院及香港感染控制中心的數據顯示，5,356患者未服用帕克斯洛維德，其中有314名患者死亡，即約5.9%人死亡；888名患者服用帕克斯洛維德，僅11名患者死亡，死亡率僅1.2%，可見服用帕克斯洛維德的死亡率，比未服藥者的死亡率低80%。

此外，5,338名患者未服用莫納皮拉韋，其中有429名患者死亡，即約8%人死亡；1,513名患者服用莫納皮拉韋，僅69名患者死亡，即死亡率僅4.6%，可見服用莫納皮拉韋的死亡率，比未服藥者的死亡率低40%。

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部份患者因發病超過五日「黃金期」 未獲口服藥

截至4月19日為止，兩款口服藥已於公立醫院、指定診所、安老院舍、社區隔離設施等地派發使用，累計處方接近28,000名患者。其中三個聯網指定診所約60%的60歲以上患者獲發口服藥，少於10%年齡低於60歲患者獲發口服藥。

瑪嘉烈醫院住院病人中有49%獲口服藥診治，安老院則有83%患者獲發口服藥。至於私家診所未有確實數據，但處方數字僅個位數。

曾德賢表示，大部份沒有獲發口服藥的患者是因症狀超過五日，錯過治療的「黃金期」，因此沒有獲發藥物。他指，口服藥能有效改善患者病情,惟有部份患者認為自己病徵輕微，沒有求醫。他認為此舉將增加住院及死亡的風險，並呼籲患者，尤其是確診長者及高危人士，應盡早就醫，才能盡快得到藥物治療。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，當局已購入首批逾190劑阿斯利康，將針對免疫能力差的患者使用，稍後會繼續與藥廠商討後續購買事宜。（資料圖片 / 羅君豪攝）

副作用輕微 可阻病毒複製

曾德賢又指，雖然口服藥能引致不良反應，包括腹瀉、嘔吐等症狀。但服藥時間僅為五日，而且副作用輕微，敏感情況較少。只有少部份患者因副作用而停止用藥，暫時亦未有患者服藥後出現嚴重副作用，因此相信兩款口服藥皆十分安全。

他指出，兩款口服藥皆能阻止病毒在人體內複製。另外，本港現時有足夠口服藥庫存，亦能足夠應付第六波。當局將密切監察情況，如需要會再購入，相信藥物能迅速抵港。

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