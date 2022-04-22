疫情｜增574確診　印傭抵港第12日檢測陽性疑復陽　僱主須檢疫

疫情逐漸緩和，本港今日（22日）新增574宗確診，是第五波疫情爆發以來，回落後首次跌穿600宗大關，包括11宗輸入個案，其中一宗為4月8日從印尼抵港的38歲女傭，她在抵港後第12日才被驗出對病毒呈陽性，但她在第八日已完成檢疫，回到僱主家後，第12日往社區檢測呈陽性，她已被安排入住隔離設施；其僱主一家列為密切接觸者，須家居檢疫，未有人受感染。

衞生防護中心表示，該印傭一直無病徵、病毒量極低，加上在酒店檢疫期間，同層亦無其他旅客染疫，故相信是復陽個案，不會界定是已流入社區的輸入個案。



印傭樣本呈不確定 病毒量甚低

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增574宗確診，當中290宗屬核酸陽性，餘下的284宗則屬於快測陽性個案，是第五波疫情爆發以來，首次跌穿600宗確診大關。

新增的確診個案中，有11宗屬於輸入個案，當中有一名38歲印尼抵港女傭，她4月8日乘搭國泰航班CX798從印尼首都雅加達抵港，抵港後入住檢疫酒店7日，期間一直有檢測，全部對病毒呈陰性，獲准完成檢疫，離開酒店。她回到僱主家中後，按要求在周二（19日）到社區檢測中心再次做核酸檢測，樣本送到私人化驗所化驗後呈不確定，及後再送到衞生署公共化驗所才揭發呈陽性，CT值大過35.7，顯示病毒量低，現時已被安排入住隔離設施。現時入院確診者，CT值30以上可出院。

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僱主一家需家居檢疫 將收抗疫包

其僱主一家同樣是無病徵，但亦已被列為密切接觸者，需要接受家居檢疫和做檢疫，衞生署將會送上抗疫包。

歐家榮表示，該印傭一直無病徵，加上檢疫酒店同層並無其他個案，相信她並非在酒店受感染，故相信是復陽個案，不會介定是已流入社區的輸入個案，衞生署正為個案做基因分析。

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另有3宗個案同樣是機場走漏、在檢疫酒店確診，其中一宗是第五日以核酸檢測確診，另有兩宗則是第五日快速測試「中招」，分別是由南韓、美國和法國到港。

其餘的輸入個案中，有7宗是抵港後在機場採樣呈陽性，包括4宗在周三（20）乘搭國泰航空CX100，由澳洲悉尼抵港，另外3宗則是由加拿大、英國和墨西哥輸入。

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再多15名患者不治 一人打齊三針疫苗

在死亡個案方面，昨日單日再增14宗染疫病人離世個案，涉及8男6女，年齡介乎75至103歲，亦即全部都屬於年紀較大個案，當中3人來自院舍，有4人無打針紀錄、7人已打一針，兩人已接種兩劑，僅一人打齊三針。

醫院管理局表示，已打齊三針的死者為78歲男子，本身有長期慢性病，包括血壓高、血脂高和冠心病；而已接種兩劑疫苗的死亡同樣是長期病患，包括冠心病、肺氣腫、血壓高，以及腎病。

另有一宗周三（20日）離世未呈報個案，涉及一名93歲女病人。

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