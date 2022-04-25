涉立會選舉非法刊登廣告　戴耀廷認罪下月判刑　兩被告准守行為

港大法律系前副教授戴耀廷及另兩人，被指在2016年的立法會換屆選舉時，在兩份報章刊登6個「雷動計劃」廣告，招致25萬選舉開支，涉違反選舉條例。戴耀廷今（25日）承認4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，辯方求情時質疑控方延誤檢控達5年，控方解釋，由於相關條例在此段時間擬作修改，和曾進行公眾諮詢等，所以需時甚長。控方並否認本案屬政治檢控。法官把判刑押後至下月24日，並要求控方提供調查進程的時間表。



此外，由於同案兩名被告同意案情，控方決定不提供證起訴，他們獲准簽保守行為。兩名被告自簽1萬元，守行為12個月。



3 名被告：戴耀廷（57 歲，退休）、葉劍青（55 歲，董事）及石守正（50 歲，董事），同被控 4 項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 22（1）及 23（1）條。

控罪指3人均非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，於 2016 年 8 月 8 及19 日，以及 9 月 2 日，在 2016 年立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共 253,540 元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登 6 個廣告。

《明報》及《蘋果日報》刊登 6 個廣告 宣傳雷動計劃

案情指，雞蛋同盟有限公司於2015年6月9日成立，葉、石事發時為董事及公司帳戶的獲授權簽署人。

2016年4月至6月期間，戴在多個公開場合及個人Facebook介紹「雷動計劃」，呼籲支持泛民或非建制的選民成為「策略選民」，按計劃提供的資料投票，以確保選舉後立法會過半數的議員是來自泛民或非建制陣營。

而在案發時間，雞蛋同盟共花逾25萬，在《明報》及《蘋果日報》刊登 6 個廣告，宣傳雷動計劃、呼籲市民捐款，並稱要集中選票拯救邊緣候選人。

求情稱與一般舞弊不同

辯方求情指，以往選舉中泛民與建制的得票比例為6:4，在比例代表制下，泛民理應獲6成議席，但結果卻往往只得4成議席，「雷動計劃」為令票數比例實際反映在議席上，與一般的舞弊情況如種票，有所不同，不涉及令不在該選區的選民獲得投票權。

辯方又指，雖然本案令22名候選人產生選舉開支，但由於計劃涉策略投票，必會涉及多名候選人，此情況是必然結果，亦稱計劃未有影響選舉的公平性。

控方否認案件屬政治檢控

辯方另指，控方延誤檢控達5年，認為法庭判刑時應酌量減刑，控方則解釋，由於相關條例在此段時間擬作修改，又曾進行公眾諮詢等，所以才需時甚長。

控方亦澄清，由於本案涉及的銀碼不少，且計劃涉及全港的所有選區，才會選擇將案件帶到區域法院處理，否認案件屬政治檢控。

由於法官要求控方提供調查進程的時間表，案件押後至5月24日判刑。

案件編號：DCCC 683/2021