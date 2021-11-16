戴耀廷擬就登選舉廣告案認罪　另兩被告擬准守行為　明年4月答辯

港大法律系前副教授戴耀廷及另兩人，被指在2016年的立法會換屆選舉時，在兩份報章刊登6個廣告，招致25萬選舉開支而未有申報從而被控，案件今(16日)在區域法院再提訊。控方透露戴耀廷擬認罪，同案被告葉劍青和石守正若同意案情，會改以簽保守行為方式處理。法官胡雅文把案押後至明年4月25日答辯，預料聆訊約需2小時，葉及石准繼續保釋。



3 名被告：戴耀廷（57 歲，退休）、葉劍青（55 歲，董事）及石守正（50 歲，董事），同被控 4 項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 22（1）及 23（1）條。

控罪指3人均非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，於 2016 年 8 月 8 及19 日，以及 9 月 2 日，在 2016 年立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共 253,540 港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登 6 個廣告。

案件編號：DCCC 683/2021