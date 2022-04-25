防癌會嚴控措施防感染僅11名院友染疫　家屬可陪患者走最後一段路

第五波疫情下逾百萬港人感染新冠病毒，其中癌症患者屬於高風險感染群組。香港防癌會自2月起，實施嚴厲防疫措施，在防疫與恩恤探訪之間取得平衡，包括新症病人要隔離兩周、員工每日快速測試，院舍至今染疫人數僅5.5%。



有患癌症病人家屬表示，醫院曾一度暫停探訪，幸好獲轉介至防癌會院舍。即使疫情期間，防癌會都能安排家人探訪及預先告知，亦為臨終院友整理儀容，使他們能安詳地走過生命最後一段路。



第五波疫情下，香港防癌會持續接收逾百名癌症及非癌症院友，並維持恩恤探訪。香港防癌會賽馬會癌症康復中心護理主任黃漫瑗（左一）、香港防癌會賽馬會癌症康復中心院長兼香港防癌會總監（臨床服務）袁偉傑（右一）。（香港防癌會提供）

第五波疫情下，本港醫療系統於2月曾一度崩潰。香港防癌會持續接收醫管局轉介的新症，亦維持家屬恩恤探訪服務，以「外防輸入、內防感染」，包括員工每日進行快速測試、每個新症病人需14天獨立房間隔離、及安裝醫療級空氣淨化機等，為防止院舍爆發。康復中心院長兼香港防癌會總監（臨床服務）袁偉傑指出，200名住院的癌症病人及其他院友中，至今僅11人染疫。

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癌症病人為新冠病毒高危一族，公立醫院院曾在年初減收新症及暫停探訪安排。惟防癌會復康中心仍會接收醫管局轉介的癌症或不能自理的病人，又為院友家人提供恩恤探訪安排。

鄺先生的母親年屆96歲、患有晚期肺癌，腎功能亦受影響，3月底曾入住公立醫院，但當時醫院人手集中對抗疫情，故希望將母親轉至香港防癌會院舍以獲得更好的護理，翌日已獲院舍安排及接受舒緩治療，直至4月中離世。

鄺先生憶述，「護士團隊照顧得好周到﻿，院舍醫療團隊唔係搶救，而係有個舒服地方畀佢哋。」當防癌會察覺鄺婆婆身體轉差，預先告知鄺先生準備，讓家人能逐一與其道別。鄺先生稱：「有家人陪住，老人家會安詳啲。」直言整個過程十分寧靜。

鄺先生分享其年屆96歲的母親因患晚期肺癌，3月底轉介至香港防癌會院舍。疫情下，香港防癌會安排鄺先生十數名家人每次兩人與鄺婆婆道別。他指，整個道別過程令母親走得很安詳。（香港防癌會提供）

香港防癌會賽馬會癌症康復中心護理主任黃漫瑗分享，疫情期間有院友不敵癌症，每當有患者情況轉差，防癌會職員都會隨即通知家人，及安排每次兩人與院友道別。職員更為院友作最後儀容整理，讓患者能安詳、有尊嚴地離開。

香港防癌會賽馬會癌症康復中心護理主任黃漫瑗表示，香港防癌會全面照顧院友的身心靈需要，持續接收新症，在防疫及恩恤探訪之間取得平衡。（香港防癌會提供）

雖疫情現時漸受控，院舍仍維持原有防控措施。為了預防新一波疫情，中心將增加中央監察平台，讓護士遙距檢查院友血氧量、血壓及心臟情況，以減少病房人流出入、減低患病風險。