發泡膠箱圍城｜環保署指有4、5個回收商接收　惟每日僅消化約一成

每日運載供港蔬菜的發泡膠箱圍城問題由年初至今仍未解決，多名立法會議員今日（25日）在環境事務委員會追問最新進展。環保署代表回覆指，目前有四五個本地回收商處理，惟每日僅處理到約1.2萬個，承認就發泡膠箱「通關」問題未有詳細定案。



▼2月初多區街市囤積大量發泡膠箱▼

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環境局上月回覆立法會議員查詢時透露，估計現時每天供港付運蔬菜發泡膠箱約12萬至15萬個，惟至今仍未能如常送返內地重新裝菜，多名議員在會上追問最新進展。

環保署副署長胡偉文表示，目前已有四五間回收商可處理發泡膠箱，但每日僅處理約1.2萬個，形容處理到仍是「有限數目」，與內地商討未有詳細定案，但承諾會積極跟進，希望盡快打通重用渠道。在可重用前，他稱不希望發泡膠膠箱在垃圾轉運站堆積及影響運作，故會適當及快速清理。

環境局局長黃錦星補充指，正與食物及衞生局及漁護署商討，如部分蔬菜保溫要求較低，願意資助採用可重用折疊膠箱，以方便物流。

首階段管制即棄膠餐具或最快明年實施

此外，環境局建議把膠袋收費水平由現時0.5元上調至1元，並收緊豁免範圍，黃錦星指目前部分豁免已不需要，例如「買三個包有四個袋」情況，希望做到可免則免。

對於政府提出管制即棄膠餐具，原定最快2025年起實施首階段，包括全面管制即棄發泡膠餐具、堂食全面禁止餐飲業處所向顧客提供即棄膠餐具等。胡偉文表示，今年會把草案提交立法會審議，如獲得通過，將提供六個月時間讓業界準備，相信較去年提出的時間表更早落實。