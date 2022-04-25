可口可樂相隔一年重推玻璃樽裝　含60%再生玻璃物料　比舊款輕33%

「可口可樂」及其他系列汽水玻璃樽自2021年宣布停產後，不過有可樂迷已預測公司會推出新超薄玻璃樽產品。事隔一年，可口可樂公司與香港太古可口可樂公司今日（25日）宣布，即日起重推玻璃樽裝飮品，總共有兩款設計，不再如之前可樂、雪碧、芬達、玉泉各有不同款式；樽身以60%再生玻璃物料製成，重量較舊樽平均輕約三分之一，容量增三成至250毫升。



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兩間公司表示，全新玻璃樽裝可口可樂陸續於市面推出，率先登場的玻璃樽裝飲品，包括可口可樂、無糖可口可樂、雪碧、芬達、玉泉忌廉味汽水和梳打水，及首次以玻璃樽裝亮相的紅茶花伝、Craftea檸檬茶和蜜桃茶飲料，其後將會有更多品牌加入玻璃樽裝系列。

可口可樂宣布重推玻璃樽飲品。（可口可樂提供圖片）

可口可樂將沿用弧型瓶身 其他飲品用另一設計

可口可樂表示，新玻璃樽可口可樂將沿用經典的弧型瓶身設計，其他品牌包括雪碧、芬達、玉泉和紅茶花伝等，將會通用另一款造型的玻璃樽。公司指兩款樽身皆採用透明樽身設計，方便回收、清洗、消毒，並再次入樽，換上招紙後運送到市場，更符合環保效益。因此，過去雪碧、芬達、玉泉各自獨立設計，未有「回歸」。

新產品樽身以60%再生玻璃物料製成，重量較舊樽平均輕約三分之一，容量則由192毫升增加至250毫升，增加三成，每箱將由24支變為12支，更便於運送和儲存。

消費者可以在餐廳食肆享用飲品，亦可在部分便利店和士多辦館購買，更可在香港太古可口可樂eShop (www.swirecocacolahk.com) 訂購，凡買滿指定金額，即可享免費送貨服務。