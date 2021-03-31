玻璃樽可口可樂將停產　新設計更環保　可樂迷：或出超薄玻璃樽

撰文： 張嘉敏 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-31 15:25

「可口可樂」推出樽裝汽水多年，生產商香港太古可口可樂宣布將於今年第二季起暫別玻璃樽包裝，改良後設計將加入環保元素，並於2022年重新登場。

「可口可樂」玻璃樽裝將於今年第二季起停產。（「可口可樂」提供圖片）

香港太古可口可樂表示，「可口可樂」及其他系列汽水，玻璃樽裝將於今年第二季起停產，新設計將引入更多環保元素，可回收重用之餘，亦將包含再生玻璃物料，樽身將更輕量。新設計將於2022年重新登場。期間會繼續推出罐裝及膠樽裝汽水。

香港可口可樂收藏俱樂部方會長（Wago）向《香港01》表示，自上月起與其他可樂迷到士多買可樂，已得悉供應商將不會再補貨，而現售的玻璃樽裝可樂將於５月停售。據了解，可口可樂已有新的生產線生產新的樽裝可口可樂。

方會長表示，得悉在泰國生產的樽裝可口可樂已變成「超薄玻璃樽裝」，泰國的新玻璃樽裝可樂「容量約250毫升，玻璃樽變得好薄，可口可樂方面亦不會再回收這款新的玻璃樽。」

「現時的玻璃樽裝可口可樂是最經典的，用玻璃樽裝充氣量亦更好，令汽水更好飲。」他又擔心，香港一旦通關會引來不少收藏家及炒家到港掃貨，現在他與其他可樂迷都已開始外出尋找一些回收痕跡輕微的玻璃樽裝汽水作收藏，以「原水原蓋」方式保留，因為已是買少見少。