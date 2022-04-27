疫情｜保聯壽險總會︰長新冠患者買保險或較困難　保費按情況釐訂

第五波疫情下，有數以百萬計港人染疫。保險索償投訴委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭今早（27日）於電台節目表示，相信一般輕症患者康復後，在購買醫療保險時未有大問題，但如果有「長新冠」情況，買保險時或會遇到困難，更有可能要待好轉才能買保險。她又舉例，假如因此出現長期心臟問題，就要因應實際情況再釐訂保費。



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去年處理512宗新增保險投訴 為近5年新低

保險投訴局昨日（26日）公布2021年索償投訴分析，該局去年共處理607宗投訴，當中512宗屬新個案，較前年下跌12%，是近五年新低，引起最多索償糾紛的保險主要為住院／醫療和人壽／危疾。

保險索償投訴委員會委員、壽險總會李紫蘭。（資料圖片）

新冠疫情襲港兩年，李紫蘭今早於港台節目《千禧年代》表示，去年投訴主要與疫情及醫療索償相關，而由於疫情下，市民減少外出，亦難以旅行，故旅遊及汽車保險的保單都減少，相關投訴亦相應下跌。

保險索償投訴委員會委員、壽險總會李紫蘭。（資料圖片）

新冠肺炎康復者可能要待後遺症消失才可買保險

問到感染新冠肺炎後，會否影響購買醫療保險，李表示，相關情況複雜，曾展開不少討論，而於了解全球的相關研究後，相信輕症患者康復後，並不會影響購買保險，尤其有不少人本身沒有病徵。不過，她亦指現時部份人出現「長新冠」情況，康復後有不少後遺症，買保險時或有一定困難，可能需要待情況好轉才可購買。她續指，較極端情況下，可能心臟持續出現問題，即使購買保險，保費亦要按實際情況釐訂。