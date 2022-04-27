港大校委會增「針對破壞大學聲譽」條文　違規學生最嚴重可踢出校

撰文：馬煒傑
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港大校委會昨日（27日）召開會議，討論修改《香港大學條例》規程，新增一項針對破壞大學聲譽學生的條文，港大紀律委員會將有權作調查和裁斷，學生或會受到紀律處分，最嚴厲的懲罰是可將學生踢出校。

港大學生會刊物「學苑」在其即時新聞Facebook專頁發文，講述今次校委會的決定，並引述校務委員會本科生代表指對事件感「極之憂慮」，擔心將會造成「白色恐佈」

據報道，港大校委會已召開會議討論增加港大紀律委員會權力，將新增一項「針對破壞大學聲譽學生」的條文，港大紀律委員會可對違規學生作出調查和裁斷，學生或會受到紀律處分。

根據《香港大學條例》，在紀律委員會須就校長命令交由該會處理、涉及指稱任何學生犯了任何罪行的投訴，包括襲擊或毆打、誹謗、故意損壞或污損大學財產等，進行調查及作出裁斷。

港大：新增設條文彌補現時規程的不足 有效維護大學聲譽

香港大學回覆指，大學會不時檢討大學規程以配合校務發展和提升運作效率。今次的規程修訂包括擴大組成紀律委員會的學生與教師代表團人數，此舉除可讓更多成員參與，亦可提升組成紀律委員會和處理投訴的效率。紀律委員會的學生成員是來自各學院自行選舉產生的學生代表，故會更具代表性。而有關學生行為所新增設的條文乃彌補現時規程的不足，以加強機制有效維護大學聲譽。

校委會本科生代表：極之憂慮恐造成「白色恐佈」

「學苑即時新聞」引述校務委員會本科生代表黃靖軒指，對事件感「極之憂慮」，並擔心有關修改會造成「白色恐佈」，同學或因擔心違反相關規程，而不敢於社交媒體評論大學政策。他亦稱擔心校園傳媒的安全，但因保密原則不可透露更多消息。

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