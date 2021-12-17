港大校委會｜監警會主席王沛詩明年起任校委主席　江樂士獲任委員

港大校委會接任安排曝光。港府刊憲據《香港大學條例》規程規定，委任5人出任港大校委會職務。當中現任監警會主席王沛詩，將在明年起，接替李國章，出掌港大校委會主席一職；而在港大評議會七一刺警案哀悼風波中，曾批評動議美化政治暴力、侮辱刑事司法的前刑事檢控專員江樂士，亦被委任為校務委員。

至於已出任港大校委滿3屆任期的石禮謙，亦繼續被委任為校委會委員。



監警會主席王沛詩。（資料圖片/廖雁雄攝）

港府刊憲委任監警會主席王沛詩接任港大校委會主席一職，任期三年，由2022年1月1日起生效。王沛詩本身是大律師，她亦是行政會議員成員、建制派「班長」廖長江的妻子。

前刑事檢控專員江樂士。（資料圖片）

前刑事檢控專員江樂士，亦獲委任為校務委員。江樂士在港大評議會通過七一刺警案「深切哀悼」疑兇動議風波中，曾批評動議美化政治暴力、侮辱刑事司法，或構成《刑事罪行條例》中的煽動意圖罪，促校方向動議者進行紀律處分。江樂士亦曾撰文，指香港警察「拯救了香港」，警隊令「一國兩制」得以保存，應奪諾貝爾和平獎。

江樂士及弘毅投資董事長、聯想常務副總裁趙令歡任期同為3年，由本月1日起生效。

石禮謙。（盧翊銘攝）

至於曾任三屆港大校委會委員的經民聯立法會議員石禮謙，再被委任成新一屆校務委員，任期三年，由明年1月1日起生效。

而高科技企業家、「創奇思」創辦人及行政總裁趙子翹再度被委任成港大校務委員，任期三年，由明年1月1日起生效。