izzue結業｜屹立旺角西洋菜南街22年　最後營業日市民專程來道別

零售市況持續轉差，本地服裝品牌I.T旗下izzue承租了逾22年的旺角西洋菜南街遠景大廈地下至2樓巨舖，最快將在明日成為歷史。記者今日（27日）下午到該店視察，店內張貼多張減價告示，狀似清貨，惟未能吸引到顧客入來，現場所見整個下午店內人流都不算多。有市民收到該舖即將結業的消息，特意前來道別，亦有市民覺得該店是旺角地標，對其結業感到可惜。



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屹立於旺角西洋菜南街遠景大廈逾22年的izzue即將結業。《香港01》記者今日下午3時到場觀察，有約10名顧客在內，顧客與店員人數相若，店內張貼了多張減價告示，有衣服售價低至99元。據觀察，店內大部分顧客是中年人，亦有少量年輕人。有店員表示，該店暫時未有確實結業日子，近日顧客數量與平日差不多，有消息指該店今日是最後一日經營。該舖業主太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明早前接受傳媒查詢時透露，izzue租約將在本月底完結，該舖正以每月100萬元招租。

剛好在該舖附近逛街的周小姐表示，對於該店即將結業感到可惜，認為「香港人都識呢個品牌」，並稱「係旺角一個標記，因為可能有時你行去邊，都會話係izzue轉左轉右」。不過，她指izzue的設計風格不適合自己，近年已沒有光顧，已轉到其他時裝店購買衣服。陳先生則表示，對izzue結業「冇感覺」，以前曾購買I.T旗下品牌，但現在已經很少光顧。

陳先生表示，對izzue結業「冇感覺」，並指現在已經很少光顧I.T。（梁鵬威攝）

不過，有支持izzue的市民得知結業消息後，專程來到該舖看一看。Winnie表示，在網上得知該店即將結業，故今天特意前來看一下，平日有在其他分店購買izzue的服裝，稱「睇啱就買」。