回收桶遭誤當垃圾桶　議員稱公眾認知不足　環團促公布回收數據

申訴專員公署昨日（28日）發表報告批評三色回收桶使用不當，不少市民反映回收桶經常滿溢，或因途人誤放廢屑而大大影響回收成效。綠惜地球高級項目主任劉兆朗今日（29日）認為，回收桶上資訊不足令市民困惑，認為桶身二維碼應連接到統一網站。他又強調，政府應要求私營回收系統，如屋苑、商場等公布回收數據。

立法會環境事務委員會主席葛珮帆則認為，雖然近兩年回收桶衞生情況有改善，但建議政府要善用科技，讓市民更容易找到回收桶，並要提供更多誘因。她又指，現時市民對回收認知仍不足，部份人仍當回收桶是垃圾桶，「唔係單單整個QR Code（二維碼）就得」。



劉兆朗今日於港台節目《千禧年代》表示，昨日申訴專員公署發表報告後，曾到街上觀察三色回收桶，發現桶上標語不多，只寫有「乾淨回收」等字句，認為的確會令市民感困惑。他又指，曾與玻璃回收承辦商了解情況，承辦商反映「好多餐廳連埋廚餘棄置，同垃圾桶無乜分別。」他認為政府應將桶上二維碼，連接到統一網頁，亦可加裝感應器，將回收桶容量放上系統。

他又認為，回收系統除公營外，亦有私營如屋苑及商場等，政府既要推動私營回收，亦要公布回收數據。劉兆朗又認為，「綠在區區」回收中心不能取代三色回收桶，因回收桶有覆蓋面較大，位置亦非常有價值，應與綠在區區分工，「綠在區區比起營運回收桶貴，係咪擴到咁大覆蓋面，我個人有懷疑。」他又指，回收桶應集中於經常要收集，市民棄置量較多的廢物。

葛珮帆︰好多市民無心機就唔想做

葛珮帆於同一節目中表示，過去收到不少市民投訴指回收桶難找，亦有傳媒報道回收桶內的回收物，最後亦遭送往堆填區，「好多市民無心機就唔想做」。她認為過去兩年情況有改善，建議政府要善用科技，讓市民較容易找到回收桶。

至於廚餘回收方面，葛珮帆指，現時本港處理廚餘設施未完善，即使建立回收網絡，但處理能力不足，「政府起緊速度好慢，加多啲桶都處理唔到」。她又建議政府應為市民提供更多誘因參與回收，如在部份回收桶位置，改放膠樽回贈機。