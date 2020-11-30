申訴專員展開兩調查　審研規管狗主責任工作、廢物分類回收桶成效

申訴專員趙慧賢今日（30日）宣布展開兩項主動調查，其中一項是審研漁護署對狗主責任規管工作，審研範圍包括在《狂犬病條例》及其附屬法例下，漁護署規管畜養狗隻人士的執管工作是否有效；漁護署處理畜養狗隻人士棄養狗隻及領回走失狗隻的安排是否適當等。另外，公署亦會展開專審研環境局和環保署，對廢物分類回收桶管理和回收桶計劃的執行成效。

申訴專員趙慧賢今日（30日）宣布展開兩項主動調查，其中一項是審研漁護署對狗主責任規管工作。（資料圖片）

根據公署初步查訊顯示，漁護署過去5年對畜養狗隻人士提出檢控個案中，大部分涉違反《狂犬病條例》或《狂犬病規例》，包括沒有在公眾地方妥善控制狗隻、沒有為狗隻申領狗隻牌照，以及狗隻引致他人受傷等，關注漁護署對有關違法人士採取的執管行動及跟進工作是否有效和足夠。另外，公署認為漁護署可如何善用現行狗隻領牌制度，提高政府規管狗主的成效，亦值得探討。

公署亦會展開專審研環境局和環保署，對廢物分類回收桶管理和回收桶計劃的執行成效。（資料圖片）

廢物分類回收桶成效備受質疑 主動調查



至於廢物分類回收桶方面，申訴專員公署認為，香港的都市固體廢物回收率由2014年的37%按年下跌至2018年的30%，與當局訂下於2022年或以前將回收率提升至55%的目標背道而馳。另一方面，公署留意到傳媒時有報道三色桶經常放滿垃圾、更有提供回收物料收集服務的承辦商將三色桶的回收物運往堆填區棄置。

趙慧賢表示：「減廢及回收是市民關注的課題。設置廢物分類回收桶的措施已推行多年，然而其成效一直備受質疑」，故公署決定審研當局對廢物分類回收桶的管理和執行回收桶計劃的成效，有需要時提出改善建議。