27歲男勸阻好友醉駕不果　反被撞斃　官斥被告自私判囚22個月

41歲男貨車司機於去年3月與朋友聚會期間，醉酒後仍堅持駕車離開，其年僅27歲的好友上前勸阻未果，更隨即被撞斃。司機事後不顧而去，更一度拒絕自首，他今（29日）在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡、醉駕及肇事後不顧而去共3罪。法官判刑時，直斥被告行為自私，罔顧其他道路使用者的安全，指死者因欲行好事而遭撞斃，原屬可避免之事，終判被告囚22個月及停牌5年。



被告羅兆堅，承認危險駕駛導致他人死亡、醉駕及肇事後不顧而去3罪。辯方求情指，被告為人勤奮，兼任物流司機及園丁兩職。案發時，被告因醉酒而神智不清，誤以為死者在其車後，駛離時甚至不知道自己撞到死者。辯方另指被告在經歷過事件後，不但失去了自由及一名好友，更失去了婚姻及與朋友之間的信任，現已感到十分後悔，將抱憾終生。被告另指已就事件向死者家人支付了3萬元的殮葬費，亦承諾日後將滴酒不沾。

死者遭私家車兩度輾過 左手左腳被撞至變形

案情指，被告與十多名朋友於去年3月27日傍晚，在文錦渡紅橋新村一貨倉的車場卸貨區聚會燒烤。被告其後因醉酒而變得情緒激動且胡言亂語，更在凌晨12時半欲駕車離開。他的朋友上前制止未果，被告執意登上私家車。27歲男死者見狀打開車輛的左後面勸阻，惟被告未有理會，倒車至撞到欄桿再前駛離開。死者因而遭私家車兩度輾過，倒臥在地上，左手左腳被撞至變形，送院搶救後不治。

被告於同日凌晨1時許致電友人，他拒絕友人著其自首的勸喻，但卻在事發1小時後重返現場自首。被告即場進行酒精呼氣測試，驗出每100毫升血液中有72微克酒精濃度，遠超22微克的酒精含量。

法官判刑時指，涉案死者本欲作好事，但卻因而被撞死，其死亡在家屬眼中應屬可避免之事。法官指出被告當時的駕駛態度非一時判斷失誤，直斥其罔顧其他道路使用者的安全，行為自私，他在事後不顧而去及一度拒絕自首更屬加刑因素，終就3罪判其囚22個月，停牌5年，另須自費修習駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 892/ 2021