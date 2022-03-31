女司機轉錯方向被困路口5分鐘　2友人幫手搬雪糕筒、代倒車始甩身

新牌仔或缺乏經驗的駕駛者遇到路面上的突發事時，或會手忙腳亂，一旦心急更有機會發生意外。網上流傳「車cam」短片，顯示1名女司機駕駛車輛離開商場時疑轉錯方向，導致「被困」路口達5分鐘。2名友人其後現身，不但幫忙搬開路中心的雪糕筒以騰出空位，又一度換人倒車駕駛才能成功「甩身」，事件引來一眾駕駛者熱議。



網上流傳「車cam」短片，顯示1名女司機駕駛車輛離開商場時疑轉錯方向，導致「被困」路口達5分鐘，需要2名友人幫忙才能成功「甩身」。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

相關車cam短片由網民上載至facebook群組「馬路的事討論區」，片中顯示事發時間為周日（27日）晚上7時許，地點為旺角新世紀廣場出口。1名女司機駕駛灰色私家車從旺角新世紀廣場駛出時，疑未有留意到「只准轉右」的標誌錯誤左轉，惟路面未有足夠空間，令車輛卡在路中，同時阻礙後方車輛駛走。司機「被困」路中心時表現困惑，似是即時致電友人求助。

約5分鐘後，2名女子從斜路跑近私家車，合力移開放於路中、用作用隔兩條行車線的雪糕筒，為私家車騰出位置轉右。不過即使雪糕筒被移走，司機仍未能倒車轉右，車輛橫桓於路中佔據兩條行車線，最終她要下車，換上另一友人代為駕駛，再經過多番倒車才成功「甩身」。不過3名女子成功轉彎後，未有重新將雪糕筒放回原位，導致後方駛至的車輛需小心避開。

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影片曝光後引來網民熱議，不少人認為涉事司機技巧不佳又缺乏經驗，直指她不應獨自駕駛，「讓晒佢都駕唔掂，搭車咪好囉」、「想知佢泊車係咪都會call定幾個fd抬走隔籬左右啲車」、「搭車啦好嘛，遲早出事就係呢啲，轉個彎都唔掂」。亦有網民指涉事女子駛離後未有將雪糕筒放回原位，做法不負責任，「手車唔好可以慢慢操，但無品無手尾就真係要鬧」、「技術差無辦法，不過雪糕筒唔放返原位就真係好無品」。

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網上流傳一段影片，1名男子站在路邊咪錶位中央，當有私家車準備駛入時，即表示「我架車嚟緊」。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）