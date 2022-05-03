無綫新聞APP接連推播23奇怪訊息　警方網罪科今午到電視城蒐證

無綫新聞的手機應用程式疑似失常，於周二(3日)零時左右起接連推播訊息，大部份為內容奇怪或無意義內容，總數達20個。同一時間，無綫新聞的網頁亦出現故障，一直顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後始回復正常，暫時仍未知出現相關情況的原因。



無綫新聞凌晨2時報道，指就應用程式發出多次奇怪的內容推送，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查，及跟進系統是否受到人為破壞，亦就事件聯絡警方。



至下午，無綫電視稱，無綫新聞 TVB NEWS 流動應用程式在二十一分鐘內接連發出二十三個內容異常的推送通知訊息，無綫已從多方面調查，資訊科技科已報警，而警方網絡安全及科技罪案調查科亦已經於今午到達無綫電視廣播城相關辦公室蒐集證據，無綫會全面配合警方作深入調查。



無綫新聞應用程式今日凌晨零時起發送推播訊息，首個訊息是一個網址，有指是無綫新聞推送訊息網址。其後奇怪訊息開始出現，先是「yooooooo」，之後「test」，「hi」，更有「李家超見記者」及「【直播中】李家超見記者」，凌晨時份出現這個訊息令人愕然。

其後出現多個簡體字訊息，如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」，「比家超見記者」；更有一組英文字，有指是推送密碼，未知因何流出，而該網址很快已無法進入。在約10分鐘內，總共有約20個訊息。