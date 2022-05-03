封區｜將軍澳怡心園第四座解封　發現兩宗確診　0.3%受檢居民中招

疫情持續放緩，政府今日（3日）上午約8時解封將軍澳怡心園第四座，圍封期間約790人接受檢測，當中發現兩宗陽性和一宗檢測結果為不確定的個案，即受檢居民中招率約0.3%。



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政府昨日下午4時起圍封將軍澳怡心園第四座，至今早約8時完成強制檢測行動。圍封期間約790名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現兩宗陽性及一宗檢測結果為不確定個案。

此外，政府亦派員到訪328戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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