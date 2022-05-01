封區｜鴨脷洲利東邨東安樓解封　發現5宗陽性個案　中招率約0.3%

疫情逐漸緩和，政府今日（1日）上午約11時解封鴨脷洲利東邨東安樓，圍封期間有1,541人接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，即受檢居民染疫比例約0.3%。



▼4月30日 鴨脷洲利東邨東安樓圍封檢測▼



政府昨日下午3時起圍封鴨脷洲利東邨東安樓，至今早約11時完成強檢行動，其間1,541名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案。

此外，政府亦派員到訪697戶，當中103戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。