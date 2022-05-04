封區｜將軍澳明德邨明道樓解封　發現7宗陽性及3宗不確定個案

政府今早（4日）約9時解封將軍澳明德邨明道樓，圍封期間有1,223人接受檢測，當中發現七宗陽性和三宗檢測結果為不確定的個案，即受檢居民染疫率約0.6%。



政府昨日下午4時起圍封將軍澳明德邨明道樓，至今早約9時完成強制檢測行動。圍封期間，有1,223名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性和3宗檢測結果為不確定的個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪737戶，當中118戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼

