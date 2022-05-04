Lunch哥李國永IFC示威違禁聚令　判感化15月　須接受心理治療

「Lunch哥」李國永涉於前年9月在中環國際金融中心商場組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令。他早前被裁定組織受禁群組聚集罪罪成，辯方望法庭考慮被告的年齡、事發時非疫情最嚴重的時間等，判處感化。裁判官終決定判被告感化15個月，而他亦要遵守2項附加條件，包括要接受心理或精神治療，以及參與社會課程。



被告李國永（19歲） ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。

叫號有人和應後遭票控

案情指，事發當日商場出現「和你Lunch」集會，被告與另一男子高呼「五大訴求 缺一不可」等口號，後來有第3人和應，最終警員上前進行票控。

辯方求情指，被告的報告正面，但被告沒工作經驗及基於精神健康考慮，報告不建議判處社會服務令，望法庭考慮到被告的年齡、事發時非疫情最嚴重的時間等，接納報告建議，判處感化。

裁判官最終決定判處被告感化令，而感化令有2個附加條件，包括被告要接受心理或精神治療，以及要參與社會課程。

案件編號：ESS 7063/2021