Lunch哥李國永涉違禁聚令　辯方指僅2人聚會兼距1.5米　稱未違法

「Lunch哥」李國永涉於前年9月在中環國際金融中心商場組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令。他否認「組織受禁群組聚集」的票控，案件今（10日）在東區法院續審，並由控辯雙方作結案陳詞。辯方強調，被告當日只與另一人在聚集，且兩人的距離逾1.5米，他相信未有觸犯法例。裁判官聽取陳詞後，押後至4月19日裁決。



被告李國永（19歲） ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。

控方陳詞指，被告不可能真誠相信，其行為不會招致罪責。控方解釋，被告當時知道限聚令正生效，事件中亦一把女聲會加入。控方又指，被告面對的是組織的控罪，而他當時的行為，正是組織的行為。

辯方陳詞強調，被告當時相信只有兩人的聚集，且兩人的距離逾1.5米，便不屬違法，因此他認為未有觸犯法例。辯方又指，根據醫生報告，被告的理解能力較一般人低，並且固執。辯方指，被告一旦認為相關行為不屬違法，其信念便會持續。

案件編號：ESS 7063/2021