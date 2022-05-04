內地男認嘉頓山隨機刀捅4女子　與事主無怨無仇　稱圖傷人博死刑

深水埗嘉頓山3年前發生隨機斬人事件，4名女晨運客被陌生男子斬傷，其中兩人更被捅至椎骨骨折及肝葉裂傷。警方事後拘捕一名內地男學生，該男生今(4日)在高等法院承認企圖謀殺罪。庭上透露，男生被捕後稱，他一直有輕生念頭，惟多番自殺不遂，改為襲擊他人，想藉此被判監或死刑，他承認與4名女傷者無怨無仇。他犯案後曾回內地投案，卻因非在內地犯案未被受理，最後返港被捕。法官把案押後至6月6日判刑，以候其精神科報告。



被告劉越騰，(26歲)。他承認於2019年10月11日，企圖謀殺吳伯弟、劉文聯、張軒娣和林琼琼(4人案發介乎50至57歲)。

4事主晨運時遇襲

案情指，吳伯弟、劉文聯和張軒娣為朋友，她們於案發日早上8、9時許，到嘉頓山晨運。當時亦在山上晨運的林琼琼，發現被告在她身旁近1小時。至早上10時許，被告突然用生果刀捅林琼琼的背和頸共三刀，林大叫求救，另3名女事主見狀逃走，仍遭被告施襲及捅傷，途人見狀報警。

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被告犯案後曾逃回內地

警方在案發地點附近檢獲一把20厘米長的生果刀，並根據附近的閉路電視片段，鎖定被告身份，發現他曾租住美荷樓青年旅舍的房間。被告一度逃回內地，同月13日經深圳灣返港時被捕。

稱想自殺後改為襲擊他人

被告是一名內地學生，持雙程證來港，他在錄影會面透露，他曾多番自殺不果，之後改變主意，改為襲擊他人。他不認識4名事主，與她們也無仇無怨，只是隨機向她們下手，並打算捅死她們後，能被判監或死刑。他知道在港沒有死刑，遂計劃行兇後返回內地接受死刑。

內地公安拒作拘捕

他又透露，犯案後他到羅湖時並沒有身份證明文件，警員告知他可用護照返回內地。他遂回青年旅舍拿護照，再經羅湖離港。他稱曾在內地向公安投案，對方指他在港犯案，不會拘捕他。

有事主遇襲後患上妄想症

4名事主被送院救治，其中張軒娣的頸、背和肩膀有裂傷，其椎骨其中一節有骨折。吳伯弟則腹部、頸部等有刀傷，肝的左葉有裂傷。曾患焦慮症的林琼琼，案發後情緒變得波動，認為鄰居找陌生人襲擊她，難以入睡，又會回想本案，被診斷患上妄想症和創傷後遺症。

案件編號：HCCC173/2021