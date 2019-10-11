【嘉頓山斬人案】男子持刀襲擊四名女子　警封山調查　兩人危殆

四名女子深水埗嘉頓山遇襲受傷。今(11日)早10時13分，四名女子在深水埗嘉頓山遭一名男子持刀襲擊，其中一名女子背部及胸部受傷，其餘三名女子亦被刀所傷，兇徒施襲後逃去，有人見狀報警求助，消防及救護人員接報到場，協助傷者落山送院救治。警方將山路封閉，呼籲行山人士離去，警員攜同警犬到場，正追捕逃走兇徒。

四名女子，兩人危殆現在威爾斯親王醫院繼續治理，另外兩人情況嚴重，送往伊利沙伯醫院。現場消息指，受傷4名女子為香港人，其中三人在同一位置做運動，兇徒斬傷三人後，在逃走期間見第四名女子，再把她斬傷。嘉頓山距離山頂120米的山腰位置有血迹，相信為其中一名傷者遇襲位置。

及至下午3時許，警方嘉頓山完成搜索，暫未有發現，探員仍在現場調查，未能解封。

過往行山事故情況常有發生，警方亦曾建議市民行山時，應盡量避免單獨行山及攜帶大量金錢及貴重財物，將行程路線及時間表在出發前通知親友。假如在郊遊期間發現任何可疑人士時應保持距離及立即報警。如果不幸遇劫，應該保持冷靜，留意賊人特徵及逃走路線，在安全情況下報警求助。

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