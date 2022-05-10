的士加價｜司機料加價初期生意將受影響　市民：有需要都要搭

的士獲准加價，起錶收費加三元，跳錶收費加一至兩毫不等，七月中生效。《香港01》記者今日（10日）於收工時段到九龍塘港鐵站外的的士站觀察，有司機對加價表示歡迎，料初期生意會因此而減少，惟待消化加價影響後生意預料可回升約20%；有巿民則指，加價不影響乘搭意欲，強調「有需要都要搭。」



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下雨天的士站未見車龍人龍

九龍塘地鐵站外的的士站，於傍晚近六時的收工時段未見有長長車龍，大部分時間僅得一兩架的士埋站，而輪候的士的市民亦不多，現場所見長期都是維持「車來車去」的狀況，車龍最長時只有約5架的士在等候。

有司機料日後生意額可回升20%

租車的的士司機陳先生對加價表示歡迎，直言生意難做，「加價當然好」，又預期初時客量會有所影響而下跌，料隨後巿民消化了加價的消息後，營業額會增加20%。他又指，不擔心加價後消費者會轉投Uber，「Uber還 Uber嘅，都有Uber Taxi。」

另一租車的的士司機何先生認為加價的效果將會是好壞參半，但直言對生意幫助有限，「有好有唔好」，好的在於每程生意金額會增加，惟擔心會因而少人乘搭。

有巿民指加價幅度低於預期

市民林小姐稱，加價不影響搭的士意欲，「有需要都要搭」，對於會否改以Uber 出行，她稱視乎交通情況，「睇下call到Uber定截到的士啦」；王小姐亦同樣表示，加價未有影響乘搭的士的意欲，強調「要搭都係會搭」，又稱未有考慮以Uber代替，因有相熟的士司機電話，出行較方便。

另一市民范先生則認為加價合理、可接受，因的士已多年無加價，而且早前傳出加至30元，現時27元加幅相對小。