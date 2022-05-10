的士加價｜的士商會︰加幅「一定唔滿意」難招新人　揚言再申加價

行政會議建議的士落旗收費增加3元，較的士業界於2018年提出，落旗收費6至7元方案，加幅削去一半。

香港的士小巴商總會理事長周國強接受《香港01》查詢時，表明對政府建議加幅感失望，「滿意就一定唔滿意啦，但拍咗板冇得反對。」他指，的士保險及石油氣價，於近年加約一倍，市民亦不介意加價，「點解要捏住捏住?」

他預計，按現時加幅，的士司機薪金可望增加至2.1萬至2.2萬元，但未計及意外風險及其餘成本，工資始終較其他運輸業工種低，無助吸引新人入行。他表示，一定會再申請加價，但何時再提交申請，則會先諮詢業界。



料的士司機收入可增3000元

周國強說，現時的士司機收入約為1.8萬元，按政府建議加幅，料司機月入可增加至2.1萬至2.2萬元，但有關收入未計算司機個人支出及風險，亦沒有強積金等福利，相較其餘營業車司機的工資，仍然偏低，「點吸到新人入行？政府仲要話（引入的士司機扣分）兩級制」。

周指，政府過去曾承認，即使按業界2018年建議的方案加價，的士咪錶價仍滯後約20%，但現時獲批的加幅較申請削近半，預計咪錶價滯後約30%。

的士車租「偷步」回升 特更車租取消「疫情價」每更貴90元

政府提交立法會的文件指出，車費調整後，車主一般會先觀察車費調整後，司機的收入變化，再按實際情況加車租。不過近日政府放寬「限聚令」，有的士司機在網上討論區指出，加價獲批消息未出，近日的士車行早已「偷步」加價，其中特更司機車租已加90元，由疫情期間的360元的「疫情價」，加至450元。

周國強承認，近日的士車租的確已調整，但強調仍然未收回疫情前的車租水平，只是由半租加至八折車租。周又強調，業界一定會再向政府申請加價，認為會員大方向都同意再遞交申請，不過何時行動就要先諮詢會員意見。

租車司機、車主司機及出租車主去年的收入，均較2019下跌。的士出租車主的收入跌幅，更由近六成至八成半不等。(立法會文件截圖)

根據港府提交立法會文件，的士的營運數據顯示，市區、新界及大嶼山的士的租車司機、車主司機和出租車主，去年每月平均淨收入，均較2019年更低。若撇除通脹，出租車主收入跌幅最高，市區的士車主每月收入，降至4,880元，跌幅近六成；大嶼山的士車主每月淨收入降至1,245元，跌幅達八成半。