懲教助理容許囚犯用手機　並與釋囚為其引入香煙　判囚7個月

在塘福懲教所工作的一名二級懲教助理，涉嫌縱容一名28歲囚犯使用手機，並與一名釋囚為該囚犯引入香煙。助理與釋囚今（11日）在區域法院承認串謀公職人員行為失當罪，法官判刑時指，沒有證據顯示該名助理獲益，但相關行為需嚴懲，判懲教助理入獄7個月，負責傳話的釋囚則判監6個月。



兩名被告：李浩維（27歲，二級懲教助理）和林翰祺（24歲），承認於2020年7月16日至10月23日期間，李作為塘福維修組的主管助理，縱容一名姓劉男子在塘福懲教所內管有和使用一部手機，及為他引進未經授權的香煙。

案情指，李浩維在案發時駐守塘福懲教所，被派往維修組工作。而林翰祺等在不同時段，被派到該組，林於2020年9月3日獲釋。

廉署發現在囚犯用手機對外聯絡

廉署調查發現，一名在塘福懲教所服刑的囚犯，管有一部手提電話和儲值卡，並於2020年7月16日至10月16日期間，多番以通話或SMS短訊方式與林等人聯絡。廉署於同年10月23日採取行動，並在該囚犯的財物中搜出電話、儲值卡和三包香煙。李和林亦被捕，廉署期後在他們的電話發現WhatsApp群組，李提及管有電話的囚犯要在清早起床，而且經常無事可做。

林獲釋後代囚犯向李傳話

當時已獲釋的林與管有電話囚犯保持聯絡，林並3次替對方的儲值卡增值合共850元，林亦多番收到該名囚犯的短訊，並著李替該名囚犯買煙。

李求情時向同事和上司道歉，指其行為令署方蒙羞。林則為協助朋友，才犯案。

案件編號：DCCC 299/2021