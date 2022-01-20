警長涉冚賭檔撿走麻雀自用　官稱行為可疑惟證據不足　裁罪脫

大埔警區的一名警長在處理一宗反賭博行動時，疑將兩副全新而未有被下令須檢走的麻雀取走自用。警長事後否認一項在公職中行為失當罪，案件今（20日）在粉嶺法院被裁定。暫委裁判官陳曉明指，案中數名警員證供出現分歧，更直斥其中一人沒有將真相說出。雖然有證供指被告曾說：「返去有麻雀打。」但其語氣輕浮，有機會只是說笑。被告將涉案麻雀放在行動車內而未有向督察匯報，行為可疑，但未能排除被告可能只是記或疏忽而未有報告，裁定警長罪名不成立。



被告黃文浩（34 歲），被控一項在公職中行為失當罪，指他於 2020 年 8 月 4 日，身為警員，在執行職務的過程中，無合理辯解不合法地作出失當行為，即在粉嶺和隆街 22 號地舖調查時，接受、獲得或挪用兩副麻雀；並隱瞞或未有申報。

警長黃文浩被裁定行為失當罪罪名不成立。(劉安琪攝)

只有一人聽到被告向負責人買麻雀

陳官裁決時指，曾出庭作證的警員張耀永（譯音），其口供有多處不合理的地方，例如張稱當日聽到警員19035問被告：「呢兩副新麻將使唔使seize（檢取）。」警員19035作證時卻否認此事，更自言不知道該兩個盒裝著麻雀；對於被告曾向賭檔的負責人說：「100蚊同你買咗佢。」陳官指在那個只有300呎的地方裡，竟然只有張聲稱聽到這話，其證供亦不可信，不予接納。

警員多次見紙盒有麻雀未追問

至於第三證人警員王裕昌，陳官指王作供時夾雜大量主觀意見，說法奇怪和不合理，例如當他發現閉路電視機盒被移放到椅子，旁邊多了兩個紙盒，其中一盒有麻將外露，但他竟然未有理會及查問；另他目睹被告抱著兩盒麻將及閉路電視機盒離開賭檔單位時，他雖然覺得很奇怪，但仍然沒有查問。而王作為證物警員，雖稱是認為要問被告如何處理涉案麻雀，但在多次機會下均沒有提及，卻在翌日突然向另一名警員說。陳官因而認為王的一連串藉口，沒有說出事情真相。

返去有麻雀打或只是說笑

陳官續指，雖有證供指被告曾在現場說：「返去有麻雀打。」但他當時語氣較輕浮，不能排除只是在說笑。被告將涉案麻雀放在行動車上而未有請示督察，行為雖可疑，但沒有證據顯示他沒有意圖向督察報告，被告有可能只是忘記或疏忽，對於他是否有挪用意圖仍有疑問，故裁定他罪名不成立。

案件編號：FLCC338/2021