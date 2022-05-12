堅尼地城｜西環邨污水陽性　全邨五幢公屋遭圍封　料周五早上解封

政府今日（12日）表示，中西區西環邨須封區檢測，目標是在明日上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。翻查房委會資料，位於中西區堅尼地城的西環邨約有600伙出租公屋，當中共有2,000名認可居民，而港大醫學院今早在社交平台發出緊急呼籲，指堅尼地城及其周邊地區或現感染新冠大型群組，提醒師生不要在本周其餘時間在該區午膳。



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政府發言人表示，政府會審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

約有600伙單位2000居民 受檢人士周四晚十時前須檢測

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。此外，政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

目標周五早上十時完成行動 惟視乎檢測結果行動或延長

政府表示，中西區西環邨須封區檢測，目標是在明日上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

「受限區域」內，14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

中西區西環邨自今日下午3時30分起被列為「受限區域」，幼稚園、西環邨物業服務辦事處及社會服務單位除外。

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逗留超過2小時亦要檢測

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何5月6日至12日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在5月14日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

文憑試考生可今晚8時前採樣

政府又提醒，如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，呼籲考生或考務人員於今晚8時前前往臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件（包括身分證明文件和准考證或由學校發出考務人員證明信件），以便檢疫人員為其優先進行檢測。此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。