封區｜葵芳邨葵信樓解封　揪七宗陽性個案　受檢居民中招率約0.6%

政府今早（9日）解封葵涌葵芳邨葵信樓，圍封期間約1,080人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案，即受檢居民中招率約0.6%。



政府昨日下午三時起圍封葵涌葵芳邨葵信樓，至今早約八時半完成強檢行動。圍封期間，約1,080名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案。

89戶沒人應門 政府會跟進

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪517戶，當中89戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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