膠袋稅｜擬增至$1　最快今年底實施　免費「平頭袋」擬取消

環境諮詢委員會今日（16日）舉行會議，討論「優化塑膠購物袋收費計劃」及「管制即棄塑膠計劃」。環保署建議將現時5毫子膠袋收費增加一倍至1元，並取消現時對冰凍或冷凍食品，以及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免安排。

環境諮詢委員會主席黃遠輝認為，提高公眾意識遠比加價重要，「唔係1蚊入唔入肉嘅問題」，他又發現市民取用超市「平頭袋」情況普遍，甚至比取用購物膠袋更嚴重，希望新措施可以減少膠袋棄置量20%至25%，「笠咗平頭袋，水珠都係會走出嚟，實際上無作用，不如用個保鮮袋，笠晒入去返去再清洗」。他又關注商場免費派發雨遮套，認為有需要取消豁免。



雞蛋有盒不獲豁免 買蛋撻仍可免膠袋費

環保署助理署長(廢物管理政策) 李可期表示，現時膠袋5毫子徵費已沿用多年，認為有需要檢視，澳門早年已調升至1元，「5毫子不可同日而喻。」就限制交易時索取一個免費膠袋，她指部份商品本身有盛載物，如藍梅、雞蛋已經有盒，但如蛋撻只有一張紙托，就會獲得豁免。署方會採取先訂立後審議，預計下個月交立法會審議，盼今年年底實施。

環境諮詢委員會主席黃遠輝指，現時市民會自備購物袋買餸，但盛載急凍品的「平頭袋」使用量更多。（孔繁栩攝）

黃遠輝：徵費非要做到滴水不漏

環境諮詢委員會主席黃遠輝認為，減少膠袋應從教育着手多於加價升幅，「1蚊入唔入肉？2蚊又入唔入肉？一家人買3個飯盒，係可以拎3個膠袋，但如果一個袋可以裝得晒，咪用一個膠袋囉。」他又強調，「徵費唔係要做到滴水不漏，收費有幾肉痛，反而係公眾教育，環保係每個人責任，就算無法例，都可以自己規管。」

據環保署數字顯示，現時本港每年棄置約40億個膠袋，不少委員質疑，膠袋徵費後數字不跌反升，認為政府應製訂「關鍵職效指標」（KPI），預計每年減幅，而非每10年加5毫子。

環保署副署長(減廢及特別職務) 陸嘉健認同，應透過公眾教育減少使用膠袋，「錢唔係問題，係想市民明白膠袋有價，每掉一個膠袋，係要100年先分解，呢個就係代價。」他重申，署方一直有製訂KPI，但疫情下膠袋棄置量意料之外，會再作檢討。

陸嘉健又提到，明白市民購買冰鮮食品會出「倒汗水」，但認為這是購物習慣，宜自備購物袋盛載，他不同意因食品「黐𥹉𥹉」就要用膠袋，強調這是生產商包裝責任，希望公眾理解。

另外，環保署助理署長(減廢及回收) 方健華表示，近年即棄餐具棄置量有上升趨勢，2020年塑膠餐具棄置226公噸，比2019年上升三成，估計與疫情下與市民經常買外賣有關。

黃遠輝倡雨遮套都要交膠袋稅

黃遠輝在會議結束後會見傳媒，他指如果加費後未有明顯效果，政府不排除再加價，但重申長遠應教育公眾有環保意識。他指現時市民會自備購物袋買餸，但盛載急凍品的「平頭袋」使用量更多，期望落實新措施後，能在一年內減少20%至25%膠袋量，「笠咗平頭袋，水珠都係會走出嚟，實際上無作用，不如用個保鮮袋，笠晒入去返去再清洗。」他又關注商場免費派發雨遮套，認同有需要取消豁免。