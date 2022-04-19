膠袋稅｜港府擬倍增至一元　外賣限免費派一個袋　冷凍食品無豁免

膠袋徵費實施逾十年，多次被批評每個膠袋徵費5毫已「失效」，令膠袋棄置量不跌反升。可持續發展委員會上周發表公眾諮詢報告，建議將收費水平調高至一元或兩元，同時加強監管派發平口袋。

環境局今（19日）向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一元，以及取消現時對冰凍或冷凍食品，以及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免安排。在疫情下，不少市民轉買外賣，當局決定繼續豁免盛載非氣密包裝外賣膳食的塑膠購物袋，不過限制免費派發數目，僅限一個膠袋。



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膠袋徵費實施多年，2015年起5毫徵費涵蓋所有零售點，當年港人膠袋棄置量約39.3億個，但去年不跌反升至約41.8億個，增幅約6.4%。環境局最新文件指，建議把膠袋收費水平上調至一元，亦會根據委員會的建議方向收緊豁免安排，即取消現時對冰凍或冷凍食品及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免。而在豁免情況下，商戶限提供一個免費塑膠購物袋。

有見及大部分餐飲業的外賣膳食，均以非氣密方式包裝食品。當局建議繼續豁免盛載非氣密包裝外賣膳食的塑膠購物袋，但免費派發的數目限於一個。當局預計上述措施最快今年第二季提交立法會審議。

可持續發展委員會上周就管制即棄塑膠公眾參與發表報告，提出24項建議，包括約3年內將塑膠購物袋收費水平由0.5元提高至1元或2元。

擬擴大規管範圍 計劃管制氣珠膠膜包裝、膠枱布等

文件又指，會考慮擴大即棄塑膠產品的管制範圍，至一些在公眾參與過程中未有提及的即棄塑膠產品，例如膠枱布、耳塞、食物膠籤，廣泛用於物流氣珠膠膜包裝，以及食肆免費派發給食客的手套等。相關的《促進環保責任（雜項修訂）條例草案》，計劃最快今年內提交予立法會審議。

至於分階段實施的「管制即棄膠餐具計劃」，文件指，理解市場上已有不少供應商能就首階段所涵蓋管制外賣使用的即棄膠餐具類別，提供不同種類的非塑膠替代品，考慮到即棄膠餐具問題的迫切性，社會亦普遍對計劃反應正面，環保署正積極考慮提早實施首階段（原擬2025年實施）的管制。

指定垃圾袋設不同大小尺寸。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

垃圾徵費最快明年下半年實施

被視為推動減廢「火車頭」的垃圾徵費計劃，環境局目標在2023年下半年實施。文件指，當局初步建議在垃圾收費實施後一段短時間內，向全港合共約290萬住宅住戶，提供免費指定袋。

環保署會建立一個銷售網絡，涵蓋超級市場、便利店、藥房、郵局及網上平台等約數千個銷售點，亦考慮在部分連接鄉郊或偏遠地區的公共運輸交匯處及渡輪碼頭設置自動售賣機。當局亦計劃開發「智能庫存管理系統」及相關的流動應用程式，市民除可即時了解附近指定袋及指定標籤的銷售點和庫存狀況，亦可用App舉報垃圾徵費違規情況。

環保園紙漿廠預計今年動工 2025年運作

至於2018年起實施的廢電器電子產品生產者責任計劃，當局建議擴大三類現行受管制電器的涵蓋範圍，包括電冰箱（由現時額定總容積不超過500公升增加至900公升）、洗衣機（由現時定額洗衣量不超過10公斤增加至15公斤；並包括獨立式乾衣機）及空調機（包括抽濕機）。

在廢紙回收方面，環保署正籌備在屯門環保園設立現代化紙漿生產設施，預計中標租戶可於今年動工興建設施，並於2025年開始運作，較原計劃延遲一年，每年處理不少於30萬公噸本地廢紙（即每日不少於820公噸）。