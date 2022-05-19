北部都會區｜元朗南發展首期收379幅私地　政府今貼公告8月收回

去年《施政報告》提出發展「北部都會區」，發展局上月向立法會財務委員會提交的元朗南發展73.7億撥款申請，以分三期發展該元朗新市鎮的擴展部分。

地政總署今日（19日）表示，根據《收回土地條例》，張貼收回土地公告，以收回379幅私人土地，進行第一期發展，相關土地將於三個月後復歸政府所有，政府將會向土地業權人提供特惠土地補償。



發展局今日根據《收回土地條例》，張貼收回土地公告，就元朗南第一期發展計劃收回379幅私人土地。（資料圖片／陳焯煇攝）

地政總署表示，為進行元朗南第一期發展計劃，將會收回合共379幅私人土地，涉及面積約19公頃。當局今日根據《收回土地條例》，張貼收回土地公告，以進行元朗南第一期發展計劃。涉及的土地在收回土地公告張貼後三個月，即8月20日復歸政府所有。政府將會向相關的土地業權人提供特惠土地補償。

元朗南第一期發展計劃包括工地平整和基礎設施工程，讓已平整的土地可用作發展公營房屋、容納棕地作業的多層樓宇、鄉村遷置區、公共休憩用地及部分環保運輸服務預留用地。

地政總署提醒，對於工程範圍內受影響住戶及業務經營者而言，8月20日並非他們須遷出的限期，他們應留意地政總署2月16日向他們發出的信件內所註明的遷出限期，即由今年第四季至明年第一季不等。該署會在各個受影響住戶及業務經營者遷出限期前三個月，按照適用程序另行在相關範圍張貼通知。

+ 3

地政總署及相關部門正全力處理受影響土地業權人、住戶及業務經營者的補償安置事宜，致力在清拆工作開始之前完成所涉個案的跟進工作。

翻查資料，第一期發展涉及收回及清理合共53公頃土地，當中包括19公頃私人土地（涉及379幅私人地段）及34公頃政府土地，合共約有95個住戶，涉及約230人，以及約220個業務經營者會受影響。發展局稱，相關住戶大部份是佔用寮屋，而業務經營者則主要經營棕地作業，如工場、物流、倉庫和露天儲物。

發展局上月向立法會財務委員會提交73.667億撥款申請，以將元朗南發展成元朗新市鎮的擴展部分，項目將會分三期發展，總面積達185公頃，預料可提供約3.29萬個住宅單位，可容納9.87人，並創造1.37萬個就業職位。第一期發展的建造工程預料今年第三季展開，6年後可完工，亦即首批居民最快2028年可入伙。