梁式芝書院男教師課堂分享睇AV　平機會：即使無意亦能構成性騷擾

觀塘英中女校梁式芝書院一名男教師早前涉嫌在課室授課期間，透過手提電話觀看色情影片，更將影片畫面播放到投影幕上，平等機會委員會對事件表示十分關注。平機會主席朱敏健指有關行為可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，指與不適當使用網絡有關，表示歡迎市民聯絡平機會反性騷擾事務組作出查詢，以了解《性別歧視條例》對校園內師生免受性騷擾的保障。



朱敏健：「性騷擾」是指不受歡迎涉及性行為

朱敏健表示，平機會對事件非常關注，指可能違反《性別歧視條例》（香港法例第480章）下關於性騷擾的條文。他解釋根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括對個別人士的性騷擾或製造在性方面具敵意或威嚇性的環境，不論屬有意或無意地，例如事年中該教師於其他學生看到的範圍內展示色情影片。

學校須採取「合理可行的措施」 否則同需負責任

朱敏健強調在校園內，教職員與學生之間或學生與學生之間，發生的性騷擾行為都是違法行為，學校必須採取「合理可行的措施」防範性騷擾事件的發生，否則無論學校對僱員作出性騷擾的行徑是否知情，亦可能要負上轉承責任。而原則上，合理可行的措施應包括制定和推廣防止性騷擾的政策，並透過宣傳、講座及培訓等活動，提高學生和教職員等對防止性騷擾行為的意識。

梁式芝書院一名男教師早前涉嫌在課室授課期間，透過手提電話觀看色情影片，更將影片畫面播放於投影幕上。（學校網頁）

他認為近日校園內發生的涉嫌性騷擾事件，可能與不適當使用網絡有關，他引述平機會在上周（14日）發布的2021年全港性騷擾調查，當中提及使用網絡時可能發生的性騷擾情況，約六分之一（17.8%）的受訪者，表示過去24個月內曾在網上遭性騷擾。

平機會的反性騷擾事務組，透過預防、研究、政策倡導、政策指導及培訓，加強打擊性騷擾的工作。反性騷擾事務組亦開設了反性騷擾熱線，為受性騷擾影響的人士提供第一站的支援服務。歡迎市民可瀏覽平機會反性騷擾資源平台或直接致電平機會反性騷擾熱線（2106 2222）查詢，以了解《性別歧視條例》對校園內師生免受性騷擾的保障。