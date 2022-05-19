秀茂坪女校男教師課堂分享屏幕睇AV　校方：涉事教師已離職

秀茂坪女校梁式芝書院一名中年男教師涉在中一課堂上，公然用手機在一眾女學生面前看「4P色情影片」，津津有味之際更不慎分享至課室屏幕，一眾學生「焗睇AV」足足五分鐘，事件引起軒然巨波。不少學生紛紛在網上發文，有貼文更指該名男老師當場有生理反應，需用書本遮掩下體逃離現場。梁式芝書院校長周淑敏回覆《香港01》查詢時，稱該名老師已離職，校方已通知教育局，事後亦已為學生進行輔導工作，強調不希望一個老師行為影響全校師生。



梁式芝書院。（學校網頁）

分享屏幕播「4P AV」 震驚中一女學生

近日多名網友在instagram帳戶「nss.secrets」投稿留言，自稱為秀茂坪一間女校學生，稱該校一名男教師，在趁中一課堂默書時，竟偷偷用手機觀看色情影片，看得入迷時，更懵然不知手機播放內容已透過分享屏幕投放在課室的大屏幕中，一眾正低頭默書的女學生抬頭一見，方發現是「4P AV」，有學生引述師妹當時反應，稱「有D（啲）震驚」。

疑有生理反應 須用書本遮蓋

帖文更指出，該名男教師竟在觀賞影片期間，下體有生理反應，更被學生發現，該名男教師最終要用書本遮蓋下體位置，離開現場。有學生質疑學校息事寧人的處事態度，亦有學生稱校方已處理事件，並指涉事男教師已自行辭職，校方已出通告告之家長，並安排輔導課程交代事件。

校方已通報教育局。（資料圖片）

校長：涉事教師已離職 校方已通報教育局

梁式芝書院校長周淑敏今日（19日）以電話回覆《香港01》查詢，稱該名老師現已離職，並就有關事件已向教育局作出通報，亦已為學生進行輔導工作。她表示，學校已「做哂所有工作」，並希望學校生活及運作可盡早重回正軌，勿讓一名老師的行為，影響全校學生及老師的生活。

《香港01》正就事件向教育局查詢。

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