九款電器表現與能源效益標籤不符　機電署即日起禁在港供應

機電工程署今日（25日）宣布，將三款儲水式電熱水器及六款雪櫃從《能源效益（產品標籤）條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。



現時家電均有能源標籤。（資料圖片 / 江智騫攝 ）

機電署指，署方按《條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定時挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。由於以下型號產品的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方決定將其從紀錄冊中剔除。

三款儲水式電熱水器：

柏林牌（berlin）NPF-603

朗高（DEUTSCHOONER）DNP-6.5TS

米諾堡（MILOBRAT）MBPU-35SIS

六款雪櫃：

飛雪（Fisher & Paykel）三型號：RF521TLPX6、RF521TRPW6、RF521TRPX6

多美達（DOMETIC）DF 1000

伊瑪（Imarflex）IRF-40K

東芝（TOSHIBA）GR-A25HSZ

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機電署指，已向相關進口商發出通知書，進口商會於報章刊登通告，通知市民有關產品會停止在本港供應。公眾如有查詢，亦可與進口商聯絡。