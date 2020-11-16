消委會｜18款洗衣機有1級能源標籤惟耗電相差13倍　慳電非必慳水

市民購買洗衣機時期望「慳水」又「慳電」，但消委會測試發現兩者未能兼容。在18款前置式、頂揭葉輪式及歐洲頂揭式的洗衣機中，葉輪式樣本整體耗電量較低，當中「日立Hitachi」BW-V80BSP樣本估算全年電費低至20元，耗電量最高為「Panasonic」NA-147VR1前置式樣本，估算全年電費比最省電的葉輪式型號最高可達13倍。 但是，葉輪式卻為3類洗衣機樣本中耗水量最大，前置式及歐洲頂揭式樣本平均較葉輪式樣本「慳水」約5成及5成半。在洗衣潔淨程度方面，葉輪式樣本的表現是3類洗衣機樣本中差異最大，樣本間的潔淨比率（即染有污漬布料經洗濯後的反射度）相差近1成半。

市民購買洗衣機時期望「慳水」又「慳電」，但消委會測試發現兩者難以兼容。（歐陽德浩攝）

測試洗衣機售價介乎2,588元至8,230元



消委會是次測試18款洗衣機，聲稱最高洗衣量為7至8公斤，其中10款前置式型號的售價普遍較高，由4,190元至8,230元；5款葉輪式型號的售價普遍較低，由2,588元至4,450元；3款歐洲頂揭式型號的售價則由4,190元至6,190元。

消費者首要關注的洗衣潔淨程度方面，葉輪式樣本的表現差異最大，於「棉質衣物」及「人造纖維衣物」中的潔淨比率可分別相差約14%及16%，當中葉輪式樣本「日立Hitachi」BW-V80BSP及「惠而浦Whirlpool」VEMC75810表現最為遜色，僅評獲3.5分。相反，歐洲頂揭式樣本潔淨比率差異最小，分別只有約3%及1%；而全部3款歐洲頂揭式樣本及6款前置式樣本的潔淨表現較為理想，同得較高的4.5分。

洗衣機「慳水」不一定「慳電」

在耗電方面，在強制性能源效益標籤計劃中，葉輪式洗衣機的能源標籤評級標準較另外兩類型號嚴格，所有樣本的能源標籤均標示為1級，惟測試發現即使同類別樣本間的耗電量亦甚為懸殊。

按樣本在「棉質衣物」環節量得的耗電量計算，假設每度電1.2元，每年開機洗衣260次，樣本間的每年所需電費差距可高達13倍，當中以葉輪式樣本的耗電量最少，每年電費由20元至47元；前置式樣本每年所需電費相差最大，由134元至281元；而歐洲頂揭式樣本則由135元至209元不等。消委會建議機電署進一步提高洗衣機的能源標籤評級標準，鼓勵供應商引進更高能源效益的產品。

雖然葉輪式樣本的耗電量最少，卻最耗水，清洗每公斤衣物平均需約23.9及37.7升水，而另外兩類型號則分別比葉輪式樣本平均慳水約5成及5成半。



至於寧靜及減震程度表現，測試結果顯示，葉輪式樣本「惠而浦Whirlpool」VEMC75810（每分鐘800轉），及歐洲頂揭式樣本「依達時Indesit」TIDW70210（每分鐘1,200轉）整體表現最為遜色，僅獲2.5分。

前置式洗衣機棉質衫殘留水分量差距最大

此外，前置式樣本於「棉質衣物」環節的過水指數最多可相差約64%，葉輪式樣本於「人造纖維衣物」環節亦可相差約50%。洗衣機的脫水效果會直接影響晾乾衣物的需要時間。於「棉質衣物」環節中，使用前置式樣本的衣物殘留水分量差距最大，比同一堆衣物乾爽時的重量高介乎242%至112%；另外兩類型號間的差距則較低。

至於「人造纖維衣物」環節，3類洗衣機樣本的殘留水分量由28%至53%不等。比較同為前置式的樣本，當中1款轉速為每分鐘800轉的樣本與另1款轉速為每分鐘1,200轉的樣本，得出的脫水效果相若，反映洗衣機的脫水效果除受轉速影響外，還需視乎脫水時間長短及產品整體設計等因素。

今年1至10月，消委會收到關於洗衣機或乾衣機的投訴達188宗，較去年同期增加約16%。消委會建議，使用洗衣機時不要放置於潮濕地方、獨立提供一個供電插座等，提醒過量使用洗衣劑未必能提升潔淨效果，還可能產生過量泡沫影響洗衣機的運作。