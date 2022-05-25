阿布泰創辦人林景楠未報部份選舉相關資料　官信非惡意准豁免

因涉及「35+初選」而被控《港區國安法》的阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，參加2020年的立法會選舉，選舉最終押後舉行。惟他因未有在選舉廣告中顯示印刷人的資料，和未有備妥選舉廣告文本等，去年入稟申請豁免受罰。高等法院法官今(25日)頒判辭，認為林違例只是出於疏忽和沒有經驗，非出於惡意，遂批准豁免。



申請人為林景楠，答辯人為律政司司長。

判辭指，林景楠解釋當時需管理20多間阿布泰分店，涉及逾百名員工，他亦首次參與此類選舉。至於他的兩名選舉助理，同樣亦事忙和欠選舉經驗。林是次違例，出於疏忽和沒有經驗。

法官認為，林是次違例非出於惡意。除了涉案的違例，林已跟從其他法定要求。法官強調遵從選舉法例的重要性，對法例無知亦非抗辯理由。但法官同意，林和其選舉助理已盡力了解和跟從選舉法例， 是次違例只是出於疏忽和沒有經驗，並已作出補救，遂批准豁免，並頒令林向律政司支付訟費約2.5萬元。

案件編號：HCMP656/2021